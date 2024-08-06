ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¢¥×¥íÌîµåµÏ¿¸«¤¨¤¿¡ª¸½ºß7»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á¡¢¸µºå¿À¡¦¸åÆ£¼¡ÃË¤é¤Î¡Ö10¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö3¡×
¡¡4Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç7»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬¡¢6Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¤Ç¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ËÊÂ¤ÖÂçÂæ¤ËÄ©¤à¡£Ï¢Â³»î¹ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ï1952Ç¯¸åÆ£¼¡ÃË¡Êºå¿À¡¢¼Ì¿¿¡Ë¡¢54Ç¯¥ë¥¤¥¹¡ÊÂçËè¡Ë¡¢2001Ç¯¾®³Þ¸¶Æ»Âç¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î¡Ö10¡×¤¬ºÇÄ¹¡£8·î4»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦588¡Ê17ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀä¹¥Ä´ÃË¤¬¡¢¿ÀµÜ¤Çµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê9Ï¢Àï¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Àè¤ÎDeNA3Ï¢Àï¤Ç¤Ï·×13ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£4Æü¤Î3ÀïÌÜ¤Ë¤Ï2ÀïÏ¢È¯¤Î¹ë²÷3¥é¥ó¤Ç¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¿ÀµÜ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦286¤Ç¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Î4·î5¡¢6Æü¤Ë1¡¢2¹æ¤òÏ¢È¯¡£6·î30Æü¤Ë¤Ï3ÂÇÀÊÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤Çº£µ¨½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¹ï¤à¤Ê¤É¡¢Å¨ÃÏ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÏÂçË½¤ì¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤¦¡£
¡¡À¹²Æ¤Î9Ï¢Àï¡£µÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë4ÈÖ¤Î°ì·â¤Ç¹¥È¯¿Ê¤¹¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë