【Her lip to】新作コレクションを堪能できるPOP UP SHOPを開催♪

小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から の新作が誕生いたしました。それに合わせて、伊勢丹新宿店にて2024年7月31日(水)よりPOP UP SHOPを開催いたします。ドレスのような華やかなデザインと、モダンで上品なランジェリーが展開します。

ROSIER by Her lip to

大人気のROSIER by Her lip toのExclusive Collectionから2型のランジェリーが新登場。

「人生をバラ色」に彩るドレスのような華やかなデザインに仕上げた「La Vie en Rose Bra」と、モダンエレガンスな雰囲気に仕上げた「Rose Veil Bra」を展開。

ボトムはショーツ、ソングの2タイプから組み合わせを選べます。

新作ランジェリーコレクションの詳細

ブランドを代表するノンワイヤーブラ「Everyday Essential Bra」の着け心地はそのままに、レースを全面にあしらった華やかなデザイン。

アンティーク風の繊細なレースと、弧を描く大きなスカラップが印象的なローズ柄のストレッチレースの2種類のレースを組み合わせて品のあるドレスのような雰囲気に。

ショーツ・ソングも、繊細なローズ柄のレースをたっぷりと使用したどこから見てもうつくしいデザイン。

エレガントな中にもちょっとした遊び心と安定したはき心地も忘れないこだわりがつまったアイテムです。

La Vie en Rose Bra/価格:7,900円(税込)

サイズ展開:B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70(カラー:pale pink / powder blue)

La Vie en Rose Shorts/価格:4,900円(税込)

サイズ展開:S/M/L(カラー:pale pink / powder blue)

La Vie en Rose Thong/価格:4,700円(税込)

サイズ展開:S/M/L(カラー:pale pink / powder blue)

繊細でうつくしいリバーレースにシアーなチュールをトリミングした直線的な切り替えがポイント。

フロントは、あえてレースのスカラップを出さないデザインで甘さをおさえ、クールな印象に。

バックはレースの優雅なスカラップを生かして色気のあるスタイルに。

レースフルなのにクールでヘルシーなところが特徴。

ショーツ・ソングにも、リバーレースをバックに一枚仕立てで使用し、素肌にローズ柄が浮かび上がるデザインに。

シアーなチュールネットの切り替えで少しだけクールでモダンに仕上げ、締め付け感のないやさしいはき心地にもこだわっています。

Rose Veil Bra/価格:8,900円(税込)

サイズ展開:B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70,F75(カラー:rose mauve / sheer black)

Rose Veil Shorts/価格:4,900円(税込)

サイズ展開:S/M(カラー:rose mauve / sheer black)

Rose Veil Thong/価格:4,700円(税込)

サイズ展開:S/M(カラー:rose mauve / sheer black)

会場内で一定金額以上、購入した方にお渡しするノベルティとして、「ROSIER Oval Pony Tie」と、初登場の「ROSIER Stripe Pouch」を数量限定で展開。

15,000円(税込)以上を購入した方に。

25,000円(税込)以上を購入した方に。

【Her lip to】ポップアップ展開アイテム

Le Fleurage Bra Set(red dahlia / pink camelia)

Magnolia Tulle Lace Bra Set(garnet / mauve)

Ribbon Leavers Lace Bra Set(pink rouge / black)

Ribbon Leavers Lace Camisole Set(black)

Everyday Essential Bra(french mauve / nude rose / black / pearl blue / mocha)

Everyday Essential Shorts(french mauve / nude rose / black / pearl blue / mocha)

Everyday Essential Thong(french mauve / nude rose / black / pearl blue / mocha)

自分のお気に入りが見つかるランジェリー

今回は「ROSIER by Her lip to」から展開される『Exclusive Collection』の新作について紹介しました。

伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPを開催する「ROSIER by Her lip to」は、気になるアイテムが直接、手に取って見られる機会。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会に足を運んでみてください♪