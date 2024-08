男性9人組グループ・Snow Manの最新シングル「BREAKOUT / 君は僕のもの」が、初週106.7万枚を売り上げ、8月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」(8月12日付)で10作連続となる初登場1位を獲得した【※1】。初週売上は106.7万枚で、自身初の達成となった2024年2月26日付での前作「LOVE TRIGGER / We'll go together」に続き、Snow Man単独で2作連続、通算2作目の初週ミリオンを記録【※1】。シングル2作品での初週ミリオン突破は、男性アーティスト史上初の達成となる。

また今年度【※2】初週ミリオンを達成しているのはSnow Manのみで、Snow Manが今年度「オリコン週間シングルランキング」初週売上1位、2位を独占している【※3】。なお、これで「シングル初週売上80万枚超え作品数」は5作連続、通算8作目となり、どちらも男性アーティスト歴代1位の「シングル連続初週売上80万枚超え作品数」と「通算初週売上80万枚超え作品数」記録を自己更新した。本作は、メンバー・ラウール主演で8月2日に公開された映画『赤羽骨子のボディガード』主題歌「BREAKOUT」と、メンバー・渡辺翔太主演のドラマ『青島くんはいじわる』(テレビ朝日系)主題歌の「君は僕のもの」による両A面シングルとなっている。【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain/D.D.」は別名義作品【※2】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート【※3】今年度「オリコン週間シングルランキング」初週売上 TOP3※2024年8月12日付現在/1位:119.3万枚 Snow Man「LOVE TRIGGER / We'll go together」(2024年2月26日付)、2位:106.7万枚 Snow Man「BREAKOUT / 君は僕のもの」(2024年8月12日付)、3位:67.3万枚 INI「THE FRAME(LOUD)」(2024年7月8日付)<クレジット:オリコン調べ(2024年8月12日付:集計期間:2024年7月29日〜8月4日)>