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＜AMAIWANA ONE MAN LIVE 2024“NEW COVER GIRL”＞2024/11/22(金)＠大阪SOCORE FACTORY2024/11/24(日)＠渋谷Spotify O-nest開場18:30/開演19:00チケット：前売り3800円/当日4300円 +D代一般発売：10月19日(土)10:00【受付期間】08/6(火)20:00 〜 08/25(日)23:59【受付URL】https://eplus.jp/amaiwana/・枚数制限：お一人様4枚まで・受取方法：紙チケット＋スマチケ併用・発券/DL開始日：公演日1週間前