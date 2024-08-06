アマイワナ、初のワンマンツアーを東阪で開催決定
アマイワナが、2枚組EP『新渋谷』『新電波』のリリースツアー＜AMAIWANA ONE MAN LIVE 2024 "NEW COVER GIRL"＞を11月に開催することを発表した。
今回のツアーは、自身初となる東阪でのワンマンツアー。11月22日(金)大阪・SOCORE FACTORY、11月24日(日)東京・渋谷O-nestで開催される。チケットは8月6日(火)20時より先着先行で販売を開始する。
ライブ・イベント情報
2024/11/22(金)＠大阪SOCORE FACTORY
2024/11/24(日)＠渋谷Spotify O-nest
開場18:30/開演19:00
チケット：前売り3800円/当日4300円 +D代
一般発売：10月19日(土)10:00
【受付期間】08/6(火)20:00 〜 08/25(日)23:59
【受付URL】https://eplus.jp/amaiwana/
・枚数制限：お一人様4枚まで
・受取方法：紙チケット＋スマチケ併用
・発券/DL開始日：公演日1週間前
リリース情報
発売日：2024年10月2日 (水)
1.不機嫌なピーチ
2.上海少女
3.ファーストデート
4.COVER GIRLS feat. 野宮真貴
アマイワナ『新電波』
発売日：2024年10月2日 (水)
1.無期限のビオラ
2.台湾少女
3.ヴァーチャルデート
4.LOVELY BOY
＜アナログリリース＞
◆アマイワナ『新渋谷 / 新電波』
発売日：2024年11月3日 (日)
品番：HRLP351
フォーマット：アナログレコード
Side A 新渋谷
1.不機嫌なピーチ
2.上海少女
3.ファーストデート
4.COVER GIRLS feat. 野宮真貴
Side B 新電波
1.無期限のビオラ
2.台湾少女
3.ヴァーチャルデート
4.LOVELY BOY
アマイワナ『SWEET SWEET SWEET』
発売日：2024年11月3日 (日)
品番：HRLP350
フォーマット：アナログレコード
Side A
1.恋泥棒（Album ver.）
2.チョコレートレモネード
3.Jane
4.シャイニーガール
Side B
1.上海逢引
2.Sweet Trap
3.メッセージ・ソング
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