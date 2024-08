「THE HOPE 2024」

9月21日、9月22日と初の二日間での開催となる日本最大のHIP HOPフェス「THE HOPE」。現在解禁中の総勢56組のアーティストと29組のDJに加え、8月5日Creepy Nuts、SALUの追加が発表された。 世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する「THE HOPE」。昨年度は、お台場の特設屋外ステージを舞台に国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、日本のHIP HOPの歴史に名を刻んだ。

3年目となる今年も、東京お台場で9月21日、9月22日と初の二日間での開催。現在解禁中の総勢56組のアーティストと29組のDJに加え、Creepy Nuts、SALUの追加が発表となった。

総勢58組のLIVEアーティストと、29組のDJがラインナップ。 今回ラインナップされたのはいずれもTHE HOPE初出演となる2組のアーティスト。 今やJ-HIP HOPシーンのみならず、国内はもちろん海外でもバズを引き起こし、2024年1月にリリースした「Bling-Bang-Bang-Born」が3ヶ月でストリーミング累計再生数3億回を超え、国内外のチャートを席巻。日本のみならず海外フェスへの出演や、2025年2月には東京ドーム公演の開催が決定している日本三連覇のラッパー「R-指定」と世界一のDJ「DJ松永」によるHIP HOPユニットCreepy Nuts。そして、2012年の衝撃のデビュー以降、数々の名曲を生み出し続け、Good Vibes Only (feat. JP THE WAVY & EXILE SHOKICHI)がBillboard JAPAN TikTok週間楽曲ランキングに4週連続でTOP10にランクインし総再生回数は4億回を超え、今もなおシーンに確固たるポジショニングをしているSALUがDAY1の追加ラインナップに選出された。 同日に出演する千葉雄喜、BIM、IO、Jin Dogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らとどんな化学反応が起こるのかも楽しみだ。 今回追加発表はなかったDAY2には、Awich、AI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、LEX、OZworld、SEEDA、¥ellow Bucksらの出演が決まっており、2日間を通して今のHIP HOPシーンを存分に感じられるラインナップとなっている。

さらなる追加発表があるのか、毎年恒例のサプライズゲストがあるのかも気になるところだ。

「まるでMIX TAPEを聴いてるようだ」と言われるTHE HOPEのステージでこの58組がどのようなライブを見せてくれるのか。

チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。現在、通常よりもディスカウントされたチケットが先行で販売されている。(DAY1:32組アーティスト・15組DJ / DAY2:26組アーティスト・14組DJ)ーーー※以下アルファベット順【DAY1】-LIVE-AKLO[初]ANARCHYBIMC.O.S.A.[初]Creepy Nuts[初]※追加発表CYBER RUIDADAEric.B.JrElle TeresaGADORO[初]IOJin DoggkZm[初]MC TYSON[初]ralphRed EyeSALU[初]※追加発表SKRYU[初]WatsonXANSEI with FRIENDSYoung Cocoジャパニーズマゲニーズ千葉雄喜 -Shot Live-[初]般若[初]紅桜[初]百足&韻マン[初]7[初]03- Performance[初]

Bene Baby [初]

Choppa Capone [初]

JAKEN [初]

18stop [初]

and more...-DJ-ASIAN STAR[初]DJ BULLSETDJ C2[初]DJ DEFLODJ GEORGEDJ KANJIDJ KEMDJ KOTARODJ MAGARA(MASTERPIECESOUND)[初]DJ NISHIMIYADJ SN-ZDJ 8MANFUJI TRILLnasthug[初]ZEN-LA-ROCK(DJ SET)[初]【DAY2】-LIVE-AI[初]AK-69Awich BonberoCandeeCarzCharlu [初]DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDSDJ RYOW with FRIENDSeydenHideyoshiJP THE WAVYKaneee[初]Kohjiya[初]LANALEX [初]Lunv Loyal[初]MaRI[初]MonyHorseOnly UOZworld[初]SEEDA[初]¥ellow BucksYvng Patra[初]柊人[初]ゆるふわギャング[初]And More...-DJ-DJ CHARIDJ JAMDJ KEKKEDJ NORIODJ RyuNosuK(FTL)[初]DJ SpiTe[初]DJ TATSUKIDJ U-LEEDopeOnigiriFOOLISHMANMARZY[初]New J[初]VLOTYUTO【THE HOPE 2024】日程:2024年9月21日(土)、9月22日(日)会場:お台場THE HOPE特設会場主催:THE HOPE制作委員会