¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÂçµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÇÔÂà¡Ä¡ÖÅ¸³«¤¬¥í¥¹¥È¥Õ¤ÎÈá·à¡×¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤Î°Ì´ºÆÍè
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¡Ê¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢£¸¶¯ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤À¡£ÆüËÜ¤Ï£²¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤Æ¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¤âÆñ¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¾¡Éé¤Ï·è¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼¹Ç°¤ÎÇ´¤ê¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òµÕÅ¾¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âè£´¥»¥Ã¥È¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀª¤¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤ÆÂ³¤±¤ÆÍî¤È¤¹¡£ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤âÂçÀÜÀï¤ÎËö¤ËºÇ¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£¤¢¤È£±ÅÀ¤«¤é°Ì´¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÍîÃÀ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£²£°£±£¸Ç¯¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¡£À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç¶¯¹ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ò¸åÈ¾¤Ë£²¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î£¸¶¯¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢½ªÈ×¤Ë°ìµ¤¤Ë£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¹¥È¥Õ¤ÎÈá·à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥¹¥È¥Õ¤ÎÈá·àÊÂ¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÇÔÀï¤À¤Ê¡Ä¤¿¤À¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤â¿Íµ¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö£²£°£±£¸Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¥í¥¹¥È¥Õ¤ÎÈá·à¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤ë¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¤¬£×ÇÕ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Î¥í¥¹¥È¥Õ¤ÎÈá·à¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¡Ä¥Ð¥ì¡¼¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç£²º¹¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤à¥Ñ¥ê¤ÎÈá·àá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£