¾ÐÊ¡Äâ¶¬ÌÀ¡¡Íî¸ì²ñ¤Î¥È¥ê¤Ç¥Ü¥ä¥¡Ö¤ª·»¤µ¤óÊý¤Ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥Í¥¿¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡Äâ¶¬ÌÀ¡¢¾ÐÊ¡ÄâÏ¤æÆ¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶¬Ï©¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶¬Î¶¤¬£µÆü¡¢Âçºå¡¦£Ä£Á£É£È£Á£Ô£Ó£Õ¿´ºØ¶¶³ÑºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ã¼êÍî¸ì²ñ¡Ö¥¬¥ª¥¬¥ª¥á¡¼¥á¡¼¤ÈÏ¤æÆ¡¡¶¬Ï©¤ÎÌû²÷¤ÊÍî¸ì²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±éÌ¾¤Ï¡¢¶¬Î¶¤È¶¬ÌÀ¤¬ºòÇ¯£³·î¤Ë¥é¥¸¥ªÂçºå¤Ç£±¤«·î¸ÂÄê¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç»È¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡Ö¥¬¥ª¥¬¥ª¥á¡¼¥á¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Íî¸ì²ñ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢Ï¤æÆ¤¬¡Ö¶áÆüÂ©»Ò¡×¡¢¶¬Î¶¤¬¡Ö¤´Íð¿´¡×¡¢¶¬Ï©¤¬¡Ö¥¬¥Þ¤ÎÌý¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¶¬ÌÀ¤Ï¡Öµí¤Û¤á¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¶¬ÌÀ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£³·î¤ËÍî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡Äâ¶¬²ð¤ËÆþÌç¡£ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÍî¸ì¤¬¥¦¥ê¤À¤¬¡¢£²£´Ç¯£µ·î¤ËÇ¯µ¨ÌÀ¤±¡Ê½¤¶È´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Á°ºÂ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶¬ÌÀ¤Ï¡Ö¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¥È¥ê¤Ç¤¹¡£¤ª·»¤µ¤óÊý¤Ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥Í¥¿¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡£»ä¡¢¼ê¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡½é¹âºÂ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾®¤µ¤Ê´óÀÊ¤À¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢½é¹âºÂ¤ò¤³¤³¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¡Ù¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦À¾µÜ¿À¼Ò¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢±éÌÜ¤Ï¡Ö¸¤¤ÎÌÜ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶áµã¤¤¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤ÎÄ«¡Êµã¤¤¤¿¡Ë¡£»Õ¾¢¤Î²È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë£±£°£°£°Ëç¤ÎÂ«¤òÂ¤Î¾å¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥Áµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£