KAMIJOが7月31日、ミニアルバム『VIOLET DAWN』をリリースした。“EPIC INTENSEなサウンド”をテーマに制作された同作品には、タイトルチューン「VIOLET DAWN」をはじめ、「The Anthem」「Twilight」など新曲5曲が収録された。LAREINE、Versaillesといったバンド活動を経て、2024年でキャリア29年、ソロデビュー11年を迎えるKAMIJOだが、前回インタビューで明かされていたように、ついにリリースされた『VIOLET DAWN』は、新章の息吹を感じさせて斬新この上ない。

■ミニアルバム『VIOLET DAWN』



2024年7月31日(水)リリース【通常盤 (CDのみ)】SASCD-131N / 2,750円(税込)1. VIOLET DAWN2. The Anthem3. Odyssey4. INTENSE CARESS5. Twilight【アニメジャケット限定盤 (CDのみ)】SASCD-131A / 2,750円(税込)※ストーリーアニメイラスト入りジャケット & ピクチャーディスク1. VIOLET DAWN2. The Anthem3. Odyssey4. INTENSE CARESS5. Twilight【初回限定盤 (CD + DVD) 2枚組】SASCD-131S / 3,850円(税込)▼DISC 1 : CD1. VIOLET DAWN2. The Anthem3. Odyssey4. INTENSE CARESS5. Twilight▼DISC 2 : DVD1. MUSIC CLIP The Anthem2. BEHIND THE SCENES -The Anthem MV-【完全生産限定盤 (2CD + DVD) 3枚組】SASCD-131L / 8,800円(税込)※三方背ケース・デシパック▼DISC 1 : CD1. VIOLET DAWN2. The Anthem3. Odyssey4. INTENSE CARESS5. Twilight▼DISC 2 : CD1 .VIOLET DAWN [Instrumental]2. The Anthem [Instrumental]3. Odyssey [Instrumental]4. INTENSE CARESS [Instrumental]5. Twilight [Instrumental]▼DISC 3 : DVD・LIVE CLIP<Visual Rock Identity -The Anthem- 2024.4.20 Zepp Shinjuku>01. UNREGIME -Story Movie-02. The Anthem03. Ceremony -Story Movie-04. Emigre05. At the Champs Elysees -Story Movie-06. mademoiselle07. Good night Era -Story Movie-08. CRIMSON FAMILY09. 美しい日々の欠片 & Funeral -Story Movie-10. 追憶のモナムール11. Twilight・LIVE DOCUMENTARY <-The Anthem->