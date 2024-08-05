Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡ÈÂçË½Íî¡É¤Ç¡Ö¿·NISA¡×¤ÏÂç¾æÉ×¡©Ê¹¤«¤ì¤ëÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡¡±ß¹â¤ÇÊª²Á¹â¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯²ÄÇ½À¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Àè½µËö¤ËÂçÉý²¼Íî¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤âÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿·NISA¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡ÈÂçË½Íî¡É¤Ç¡Ö¿·NISA¡×¤ÏÂç¾æÉ×¡©Ê¹¤«¤ì¤ëÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡¡±ß¹â¤ÇÊª²Á¹â¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯²ÄÇ½À¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡ÈÂçË½Íî¡É¡Ö¿·NISA¡×¤ÏÂç¾æÉ×¡©
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÂçÉý²¼Íî¤¹¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢8·î5Æü¤âµÏ¿Åª¤Ê²¼¤²Éý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤Ë¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½çÄ´¤Ë³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ4Ëü±ßÂæ¤ò¥¡¼¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7·î11Æü¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë4Ëü2224±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Àè½µËö¤âµÏ¿Åª¤Ê²¼¤²Éý¡£
¤½¤·¤Æ8·î5Æü¤Ï²áµîºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÃÍ¤Ï3Ëü1458±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ø±Æ¶Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î³ô²ÁË½Íî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¸åÂà¤Ø¤Î·üÇ°
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ºä¸ý¹§Â§»á
¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤ò¼¨¤¹¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×
¢ª¼º¶ÈÎ¨£´.£³¡ó¡Ê¸ÛÍÑÅý·×¤è¤ê¡Ë¡È·Êµ¤¸åÂà¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡É¤«
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡¡Æü¶ä¤Î¡ÈÍø¾å¤²¡É
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ºä¸ý¹§Â§»á
¡ÖÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ß¹â¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢³ô²ÁµÞÍî¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢ª±ß¹â¤¬¿Ê¤ßŽ¥Ž¥Ž¥Í¢½Ð´ØÏ¢³ô¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë
±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¬Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ³ô²Á¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆüËÜ¤Î³ô¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤¹¤¬³ô¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·NISA¤«¤é»Ï¤á¤¿Êý¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¶Ã¤«¤ì¤¿ÊýÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó¡§
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤³¤³1Ç¯¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¤¬2Æü¤°¤é¤¤¤Ç¤âÁ´Éô¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ã¯¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Þ¤¿¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡×°ì´î°ìÍ«¤Ï¸·¶Ø¡ª³ô²ÁË½Íî¡¢¤É¤¦¸«¤ì¤Ð¡©
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÅê»ñ¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â»Ï¤á¤¿¿·NISA¡£
³ô²ÁË½Íî SNS¤ÎÀ¼
¡ÖÅê»ñ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢NISA²òÌó¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿·NISA½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æºä¸ý¤µ¤ó¡Ö°ì´î°ìÍ«¤Ï¸·¶Ø¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ºä¸ý¹§Â§»á
¡Ö¤½¤â¤½¤âNISA¤Ï¡ÈÄ¹´ü·¿Åê»ñ¡É¡£²áµîÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬ÇäµÑ¤òµÞ¤¬¤ºÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢º£ÅÙ¤Ï±ß¹â¤Ç¼Â¤Ï¡ÖÊª²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¿©ÎÁ¼«µëÎ¨38%¤ÈÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡2022Ç¯ÅÙ¡Ë
¢§±ß°Â
¡¡Í¢Æþ¥³¥¹¥È¤Ê¤É¢¬¡ÄÊª²Á¹â
¢¥±ß¹â
¡¡Í¢Æþ¥³¥¹¥È¤Ê¤É¢¡ÄÊª²ÁÍî¤ÁÃå¤¯
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ºä¸ý¹§Â§»á
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ±ß¹â¤¬Â³¤±¤Ð¡¢±ß°Â¤òµ¯°ø¤È¤·¤¿Êª²Á¾å¾º¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¡¡
³ô²Á¤â2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤à¤·¤í¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¡£
°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¶ËÃ¼¤¹¤®¤ë¡£³ô²Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢±ßÁê¾ì¤â¤³¤ì¤À¤±¶ËÃ¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ë¶È¤â¤É¤³¤ò¿å½à¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Æñ¤·¤¤¡£´ë¶È¤âÂÐ±þ¤·¤º¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó¡§
ÆÃ¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³ô²Á¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿§¡¹¤ÊÂ¬¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡£¤½¤í¤½¤í³ô²Á¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Íð¹â²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¹´ü¤Î·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Û¥é¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆÃ¤ËÃæÅì¾ðÀª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó¡§
³ô¤ÏÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¤Í¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó
¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡¡1963Ç¯¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¸¤Þ¤ì
¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤É