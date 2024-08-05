ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿ÍÁí¹çÆó´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¤¬Å´ËÀ¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¡ª½é¤Î¸ÞÎØ¤Ç¶â3¤Ä¡¢Æ¼1¤Ä¡Ø4¤Ä¡Ù¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡ª¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ ÂÎÁà¡Û
PHOTO:Getty Images
¡ã2024Ç¯8·î5Æü¡Ê·î¡Ë¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ ÂÎÁà¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ ¡÷¥Ù¥ë¥·ー¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û²¬¿µÇ·½õ¤¬3´§¡ª¥Îー¥ß¥¹¤ÇÈþµ»¤ò·è¤á¤ë¡ª¡Ã¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ·è¾¡
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎÁà¶¥µ» ÂÎÁà¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ ·è¾¡¤¬5Æü¤Ë¥Ù¥ë¥·ー¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÇÆó´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡Ê20¡áÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬14.533ÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¶â¡¢ÊÂ¹ÔËÀ¤Ç¤ÎÆ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ4¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
²¬¤ÏÍ½Áª¤Ç14.433ÅÀ¤Ç8¿ÍÃæ5°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë±éµ»¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
½øÈ×¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿¿È¥È¥«¥Á¥ç¥Õ¤â¤¤ì¤¤¤Ë·è¤á¤ÆºÇ¸å¤Ï¿¿È¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÎÃåÃÏ¤ò´°àú¤Ë·è¤á¤¿¡£
²¬¤Ï¥Îー¥ß¥¹±éµ»¤ÇÃåÃÏ¤â¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¡£Èþ¤·¤¤±éµ»¤òÂÎ¸½¤µ¤»¤¿²¬¤ÏD¥¹¥³¥¢5.900ÅÀ¡¢E¥¹¥³¥¢8.633ÅÀ¤Î¹ç·×14.533ÅÀ¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¸åÂ³¤ÎÁª¼ê¤¬Íî²¼¤äÃåÃÏ¤Î¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤â¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¼ã´³20ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬º£Âç²ñ3¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Æ±¼ïÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç³þÏÂËá¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¡£
1984Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¶ñ»Ö·ø¹¬»Ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1Âç²ñ¤Ç4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
²¬¿µÇ·½õ PHOTO:Getty Images
¡ãÅ´ËÀ ºÇ½ª½ç°Ì¡ä
½ç°Ì Ì¾Á°¡Ê¹ñ¡ËÆÀÅÀ
1°Ì ²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆüËÜ¡Ë14.533
2°Ì ¥Ð¥é¥Ï¥¹¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë14.533
3°Ì Ä¥Çî¹±¡ÊÃæ¹ñ¡Ë13.966
4°Ì Åâ²Å¹ã¡ÊÂæÏÑ¡Ë13.966
5°Ì ÁÉ煒ÆÁ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë13.433
6°Ì ¥²¥ª¥ë¥°¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë13.333
7°Ì ¿ùÌîÀµ¶Æ¡ÊÆüËÜ¡Ë11.633
8°Ì ¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥ë¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë11.333
¢¨Æ±ÅÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏE¥¹¥³¥¢¡Ê½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ë¤Î¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¾å°Ì