»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤¬»ÈÍÑÄä»ß¿å½à¤Þ¤ÇÄã²¼¡¡Åì³¤Æ»¿·´´ÀþÊÝ¼éÍÑ¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ»ö¸Î¡¡¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç10Ç¯°Ê¾å¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤òÂ¬Äê¡¡JRÅì³¤
Àè·î¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬½ªÆü±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¼éÍÑ¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ¤Ç¡¢JRÅì³¤¤Ï¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤¬»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2010Ç¯°Ê¹ß¡¢10Ç¯°Ê¾å¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤ÎÂ¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ï¡¢ÊÝ¼éÀ°È÷¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºî¤ê¤äºî¶È°÷¤Î¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºë¶Ì,
Áòº×,
Ä¹Ìî,
¹©¾ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
Åìµþ