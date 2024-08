ディズニーストアに、栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」との初の共同企画アイテムが新登場! ファンならずとも欲しくなってしまいそうなキュートなアイテムをご紹介します♪「関東・栃木レモン」、通称「レモン牛乳」は、栃木県産の生乳に砂糖やレモン香料などを加えたレモン色の乳飲料。ミルクのまろやかさと甘酸っぱい香りが広がり、初めて飲んでも無性に懐かしいと感じる不思議なフレーバーのドリンクで、戦後まもなく栃木県宇都宮市で誕生して以来、栃木の味として多くの人に親しまれている。

今回登場するディズニーストアと「レモン牛乳」との共同企画アイテムは、レモン牛乳をモチーフにしたレトロ可愛いパッケージにチップ&デールがデザインされた、レモン風味のお菓子が展開する。レモン味の甘じょっぱいグミは、チップ&デールのアートとレモン牛乳のパッケージのようなデザインのポーチ入りとなっていてとってもキュート♪ グミを食べた後もポーチに何を入れようかワクワクしちゃう。ほかにも、レモン牛乳風味のクッキーやザクザク食感がクセになるポテトチップスといった夏にぴったりのフレーバーのお菓子が用意されている。さらに、プーさん、スティッチデザインのレモンフレーバーのお菓子も! 爽やかなレモンフレーバーの「カントリーマアム」や「ポップコーン」などのお菓子が、ディズニーストアオリジナルのキュートなパッケージに入っていて、プレゼントにはもちろん、自分用にも欲しくなってしまいそう。大好きなチップ&デールたちと一緒に、夏のおやつタイムを楽しんで♪(C)Disney (C)Disney.Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.