現在放送中の『キン肉マン』新アニメの対戦カードを発表するPVが公開となり、キン肉マン、そして電撃参戦した7人の悪魔超人らの全6カードが発表となった。『キン肉マン』は、作者ゆでたまご(原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則)によって『週刊少年ジャンプ』(集英社)で1979年に連載を開始した漫画。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』(いずれも集英社)へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7700万部を突破している大人気コミックで、現在最新刊となる85巻が発売中だ。キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人のキン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語であり、アニメは1983年より放送され、大ブームになったキンケシは1.8億体以上を販売した人気シリーズである。新シリーズでは、これまでアニメ放送された「キン肉星王位争奪編」の続きとなる、原作でも屈指の人気を誇る「完璧超人始祖編」をProduction I.Gが手がけ、監督はさとう陽、シリーズ構成は深見真、キャラクターデザインは丸藤広貴、音楽は高梨康治が務め、キン肉マン役は宮野真守、キン肉真弓とプリンス・カメハメ役を旧アニメでキン肉マンを演じた神谷明が担当する。

現在CBC/TBS系28局ネット「アガルアニメ」枠にて毎週日曜夜11時30分より放送中のTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編。先日放送された第4話では、早速ステカセキングがターボメンと対峙、関連ワードが複数トレンド入りして、大きな話題を呼んだ。この度公開されたのは、対戦カードを発表するPV。完璧・無量大数軍と戦うキン肉マンはじめ、電撃参戦した悪魔超人の全6カードが公開された。対戦カードは、ステカセキング vs ターボメンブラックホール vs ダルメシアンアトランティス vs マーリンマンミスターカーメン vs クラッシュマンキン肉マン vs ピークア・ブーザ・魔雲天 vs ストロング・ザ・武道PVは、実際の格闘技さながらの紹介映像に仕上がっており、新アニメのキン肉マン初戦は、ピークア・ブーと対戦。さらに、ブラックホール、ミスターカーメンなど悪魔超人が、強敵となる完璧・無量大数軍にどのように挑んでいくのか!熱い戦いに期待が高まる。(C)ゆでたまご/集英社・キン肉マン製作委員会