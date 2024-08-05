osage¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¶»¤ÎÃæ¤ò¥Ð¥º¤é¤»Â³¤±¤¿¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ø
osage¡ØENSEMBLE TOUR 2024¡Ù 2024.07.27(sat)½ÂÃ«WWW X
6·î8Æü¡¦°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°ell.SIZE¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ£¹¥ö½ê¤ò½ä¤Ã¤¿Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØENSEMBLE TOUR 2024¡Ù¡£³ÆÃÏ¤ÇÂÐ¥Ð¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿£·¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¤ÈÅìµþ¸ø±é¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£8·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー/Æ©ÌÀ¤Ê²Æ¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë»Ý¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î7·î27Æü¡¦Åìµþ¡¦½ÂÃ«WWW X¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
osage
osage
¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³¸ý¥±¥ó¥¿(Gt, Vo)¡¢¶â×¢Þ«µ±(Gt, Cho)¡¢¥Ò¥í ¥¯¥µ¥Þ(Ba, Cho)¡¢ÅÄÃæÍ¥´õ(Dr)¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¤¤ÊÇï¼ê¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡Ömonologue¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¦»³¸ý¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎÏ¶¯¤¤¡£¥µ¥Ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤¬°ìÀÆ¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¥Õ¥í¥¢¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Öletter¡×¤È¡Ö¾¯Ç¯¾¯½÷¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿ºÇ½é¤Î¾®µÙ»ß¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤³¤Î·Ê¿§¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁÀâ¤Ë¤·¤Æµ¢¤í¤¦¤¼¡ª¡×――»³¸ý¤ÎMC¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¶Ê¤¬¤µ¤é¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡Ö¥Îー¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î±´¡×¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡ÖGreenback¡×¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤¹·ÍÈ´¶¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¡£¡Öº£Æü¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤È¤¢¤Ê¤¿¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡£´º¤¨¤ÆÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é²»³Ú¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡£µ¢¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×――»³¸ý¤ÎMC¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡Ö¥Ë¥åー¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¡×¡Ö¥Õ¥í¥¤¥È¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë´ÑµÒ¤Î¥àー¥É¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼«Í³¤Ç³«ÊüÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»³¸ý¥±¥ó¥¿(Gt/Vo)
¶â×¢Þ«µ±(Gt/Cho)
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤·¤«¤â¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£²Î¤È¸°È×¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È»³¸ý¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î·¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡×¡£¥µ¥Ýー¥È¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎËë¿Ü²ð¿Í¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Î´Ö¡¢¶â×¢¡¢¥¯¥µ¥Þ¡¢ÅÄÃæ¤Ï°ìÃ¶¥¹¥Æー¥¸¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤ÆµÙ·Æ¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿2¿Í¤¬¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¶Á¤«¤»¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ÑµÒ¤Ï¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶â×¢¡¢¥¯¥µ¥Þ¡¢ÅÄÃæ¤¬ºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤ê¹á¡×¤È¡ÖÌëÈÑ¤¤¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£5¿Í¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ°ìÇÕ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿Èþ¥á¥í¡£À¸±éÁÕ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë´î¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤¿¤Ò¤È»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥Í¡×¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÏ¢Â³¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤òÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤é»³¸ý¤¬²Î¤¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ç®¤¯¹âÌÄ¤Ã¤¿¡ÖÀÖ¤ËÍõ¡×¡ÖÀÄ¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡£¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È»³¸ý¤¬´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤«¤éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥»¥È¥â¥Î¡×¡Ä¡Ä¶¯Îõ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹üÂÀ¤Ê¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤é»³¸ý¤È¶â×¢¤¬Éâ¤«¤Ù¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢¾¯¤·¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ëº£Æü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£±é¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¶Ê¤òÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×――»³¸ý¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥¨¥Ô¥íー¥°¡×¤ÇËÜÊÔ¤ÏÄù¤á³ç¤é¤ì¤¿¡£
¥Ò¥í ¥¯¥µ¥Þ(Ba/Cho)
ÅÄÃæÍ¥´õ(Dr)
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤òµá¤á¤ë¼êÇï»Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ëë¤¬º¸±¦¤Ë³«¤¡¢Åê±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÏÆÃÂçµé¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー·èÄê¡ª¡¡Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー/Æ©ÌÀ¤Ê²Æ¡×¤ò8·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤Î´Ö¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿Âç´¿À¼¡£10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»Ý¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¬¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¡£¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÂç»ö¤ÊÌÜ·â¼Ô¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾Ú¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ò4¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÁáÂ®ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーºî¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡×¡£¿ð¡¹¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤¬¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ±éÁÕ¸å¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿³Æ¥á¥ó¥Ðー¡£
»³¸ý¥±¥ó¥¿(Gt/Vo)
¡Ö¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤·¤¿¤é¡È¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥¹¥Æー¥¸¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È´Ñ¤¿¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥¯¥µ¥Þ¡Ë
¡Ö²¶¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¥®¥¿ー¤Ç¡¢¥êー¥É¥®¥¿ー¤¬£±¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¢¤¤¤Ä¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬²¿ÅÙ¤âÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤éº£Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯²¶¤Ï¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Èosage¤Î¥êー¥É¥®¥¿ー¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹â£±¤Î»þ¤Ë¶õ¤¶µ¼¼¤Ç¥¢¥³¥®¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¥¿¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶â×¢¡Ë
¡Ö¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤¿¤Á¤«¤é¤Ç¤¤ë²¸ÊÖ¤·¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¡¢²¿¤â¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¦ÍýÍ³¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê»³¸ý¡Ë
osage
¡Ä¡Ä´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¶â×¢¤ÈÅÄÃæ¤¬¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éº£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿4¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò´ÑµÒ¤Ï¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤é¤é¤·¤¤¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂç»ö¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò²¶¤¿¤Á¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò²Î¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î²Î¤ò¡×¤È»³¸ý¤¬¸ì¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¤È½Õ¤Ë¡×¡£´ÑµÒ¤Î´Ö¤«¤éÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿Âç¹ç¾§¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÌºý¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤¾¯½÷Ì¡²è¡Ø·¯¤òËº¤ì¤ëÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ÙÈÖ³°ÊÔ¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢ÊÔ¶Ê¤òµÜÅÄ¡È¥ì¥Õ¥Æ¥£¡É¥ê¥ç¥¦¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤È¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê²Æ¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢osage¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£»³¸ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ð¥º¤È¤ÏÌµ±ï¡×¤ÈMC¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¡¹¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ç¤Ï´û¤ËÌÔÎõ¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤¬osage¤À¡£Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥Êー¤Ï¡¢º£¸å¡¢µÞÂ®¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÃæÂç¡¡»£±Æ¡á¸åÆ£ÁÔÂÀÏº
osage