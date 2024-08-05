¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×ÂÎÁà½÷»ÒÊ¿¶ÑÂæ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£²£±ºÐ½÷²¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡¡¤ªÃÄ»ÒÈ±¤ÎºÇ¶¯ÈþËÆ¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö£Á£É¤«¤È¡×¡ÖÆ·¤ä¤Ð¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦ÂÎÁà½÷»Ò¡¦¼ïÌÜÊÌÊ¿¶ÑÂæ¡×
¡¡¥¢¥ê¥¹¡¦¥À¥Þ¥È¡Ê£²£±ºÐ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÀäÂÐ½÷²¦¥Ð¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Íî²¼¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢¼ê¤Ç¸ý¤òÊ¤¤Ã¤Æ´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÉ½¾´Âæ¤Ç¤Î¡¢È±¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë·ë¤ó¤À²ÄÎù¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊ¿¶ÑÂæ¤ÎÁª¼ê¤¬Èþ¿Í²á¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖÁª¼êÈþ¿Í¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ÄºÐ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é£²£±ºÐ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¡ÖÆ·¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¶â¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤Èþ¿Í¤À¤Í¡ª¡×¡Ö´éÌÌÀ°¤¤²á¤®¤Æ£Á£É¤«¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿£÷¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¿Íµ¤½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²è¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£