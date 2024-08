3日、ウェストハムはリーズ・ユナイテッドからクリセンシオ・サマーヴィルを完全移籍で獲得した。2029年までの5年契約で、1年間の延長オプションが付随している。



オランダの名門フェイエノールト出身のサマーヴィルは2020年にリーズに加入し、徐々にプレイタイムを増やしていくと、チャンピオンシップを戦った昨季にその才能が開花。46試合に出場したリーグ戦では20ゴール9アシストを記録し、年間のMVPに選出されている。





West Ham United is delighted to announce the signing of Netherlands U21 international winger Crysencio Summerville.



The 22-year-old joins the Hammers from EFL Championship club Leeds United on a five-year deal with a one-year option for an undisclosed fee.