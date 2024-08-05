2024¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÎÇÏ·ôÈ¯Çä¡Ä¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤¬½ÐÁöÍ½Äê
¡¡8·î5ÆüJRA¤Ï¡¢8·î21Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥è¡¼¥¯¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë¤ÎÇÏ·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦Èø´ØÃÎ¿Í±¹¼Ë¡Ë¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤¬5Ï¢¾¡¤ÇG1Â×´§ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ê¿å¡ËÌë¤ËÈ¯Áö
¡üÈ¯Çä¥ì¡¼¥¹
¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë
¼Ç2050m¡¡3ºÐ°Ê¾å
8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ35Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë15»þ35Ê¬¡ËÈ¯ÁöÍ½Äê
Ãíµ¡§È¯ÁöÍ½Äê»þ¹ï¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡üÈ¯ÇäÊýË¡¡¦È¯Çä»þ´Ö¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¡ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊÂ¨PAT¡Ë
8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë7»þ¤«¤éÈ¯ÁöÍ½Äê»þ¹ï2Ê¬Á°
¡üÈ¯Çä¼°ÊÌ
¡ÖÃ±¾¡¡×¡ÖÊ£¾¡¡×¡ÖÇÏÏ¢¡×¡Ö¥ï¥¤¥É¡×¡ÖÇÏÃ±¡×¡Ö3Ï¢Ê£¡×¡Ö3Ï¢Ã±¡×¤Î7¼°ÊÌ¤òÈ¯Çä
¢¨¡ÖÏÈÏ¢¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖWIN5¡×¤ÏÈ¯Çä¤Ê¤·
¡üÊ§ÌáÎ¨¡¦Ê§Ìá¶â¤Ø¤Î¾å¾è¤»
¡¦ÆÈÎ©¥×¡¼¥ëÊý¼°¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Î¤¿¤áÆüËÜ¹ñÆâÆÈ¼«¤Î¥ª¥Ã¥º¤È¤Ê¤ë
¡¦Ê§ÌáÎ¨¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡ÇÏÅêÉ¼·ô¤ÈÆ±ÍÍ
¡¦JRA¥×¥é¥¹10¡Ê2¹æµëÉÕ¶â¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏJRA¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ