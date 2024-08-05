¡¡»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÎÍÜÏ·Å´Æ»¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç5Æü¸á¸å¡¢12ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¡¡·¬Ì¾»Ô³ÂÄÍ¿·ÅÄ¤ÎÍÜÏ·Å´Æ»¡¦ÍÜÏ·Àþ¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç5Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢·¬Ì¾±ØÈ¯Âç³À±Ø¹Ô¤­¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î12ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾èµÒ20¿Í¤È±¿Å¾»Î¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·±¿Å¾»Î¤Ï¡¢ÀþÏ©¾å¤ËÃË¤Î»Ò¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¤¿¤áµÞ¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¸½¾ì¤ÎÀþÏ©¾å¤Ø¤Ïºô¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÍÜÏ·Å´Æ»¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç1»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£