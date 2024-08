【1】NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏の2大イベントについて、“遊園地王”こと佐々木隆が注目ポイントを解説します。現在開催中の「NO LIMIT! サマー 2024」のメインイベント「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」は、爽快感抜群でかなりおすすめです。いわゆる、“びしょ濡れ”になる夏のウォーター・パレードは4年ぶりの復活。

パレードの見どころ&参加しどころ

【2】ワンピース・プレミア・サマー 2024

ワンピース・プレミアショー 2024

ワンピース関連のメニュー

ワンピース関連のグッズ

期間:2024年9月1日(日)まで場所:パレードルート開催:14:00〜(1日1回)所要:約40分では、遊園地王が見た&体験したポイントをパレードの登場順に紹介しましょう。▼背景に「ザ・フライング・ダイナソー」がグラマシーパークの近くでパレードを待っていると、遠くにコースター「ザ・フライング・ダイナソー」のコースが見えていました。「これは、パレードとコースターというショットが撮れるかも」と狙ってシャッターをパシャリ。このように「パレード+背景」という視点で見てみると、また新しい世界が見えてきます。ただ撮影は、パレード後半にある「ずぶ濡れタイム」が始まる前に済ませましょう。▼水をかける気満々のエンターテイナーたち「びしょ濡れタイム」を盛り上げるのは、フロートとフロートの間に歩いてやって来るエンターテイナーたち。水鉄砲や水が入ったバケツを使って、あとで豪快に水をかけてきますよ。ほかに、スプリンクラーやウォーターキャノンなどのウォーターエフェクトも満載。▼ミニオンが完全に夏バージョンハローキティから始まり、ピーナッツ、ミニオンと続いていくパレード。見どころは夏バージョン……というか、水かけ合戦対策万全のキャラクターたちのコスチューム。いつもの「NO LIMIT! パレード」との違いをチェックしてみましょう。▼エルモも水を受ける気満々!?ミニオンに続いてセサミストリートのフロート。エルモやクッキーモンスターが夏バージョンのコスチュームで登場します。▼ジョニーはポンチョで備えは万全次はSINGの仲間たち。先頭のジョニーがかわいいポンチョを着ています。フロートの前を行くエンターテイナーが何か持っています。▼カラフルで表情豊かなイカ!?SINGのフロートの前では3体のイカを持ったエンターテイナーが。そういえば、映画『SING』では、光るイカたちが大活躍していましたね。▼ポケモンの的に向かって発射マリオと仲間たちに続き、ラストはポケモンです。そして、いよいよパレードが停車して「びしょ濡れタイム」の始まり。標的に向けて、ひたすらウォーターシュートで水を撃ちましょう。▼そして大変なことに……全員びしょ濡れ水のかけ合いは、どんどんエスカレートしていき、もうあたりは水浸し。暑い夏には最高に気持ちいい&興奮する参加型イベントです。なお、ウォーターシュートは3500円で「ユニバーサル・スタジオ・ストア」などで販売しています。▼ラストに初登場の「ギャラドス」ポケモンのフロート周辺には、ウォーター・パレードにあわせて“みずタイプのポケモン”が大集結。なかでも「ギャラドス」は初登場でパレードのラストを飾ります。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏の風物詩となっている「ワンピース」のイベント。2024年も「ワンピース・プレミア・サマー 2024」を開催しています。メインは「ワンピース・プレミアショー 2024」です。期間:2024年10月7日まで(休演日あり)場所:ウォーターワールド開催:開場18:15、上演18:45〜(1日1回)所要:約80分料金:大人3000円〜、4〜11歳2000円〜(スタジオ・パス別途)※開催日やチケットの詳細は公式Webサイトで。「ワンピース・プレミアショー 2024」の注目ポイントを紹介しましょう。▼ルフィの“ギア5”がプレミアショーに初登場!なんといっても、ルフィの最高地点“ギア5”がショーで見られます。これは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初登場。その驚異的な強さを体感できますよ。▼マフラータオルを持ってショーに参加プレミアショーのお楽しみは、一緒に盛り上がれること。最初にレクチャーもあるので、マフラータオルを購入して、タオルを回してショーに参加しましょう。▼ゾロやサンジたちのアクションがハイレベルルフィをはじめ、ゾロやナミ、ロビンやフランキーなどが敵と戦うアクションシーンはクオリティが高く見どころです。特にサンジのキレキレのアクションは見逃せません。多くのファンがいるのも納得です。▼ルフィたちが間近に迫るグリーティングショーの最後は、麦わらの一味総出演のグリーティング。ルフィたちが間近に来てくれるかもしれません。これは、やっぱりお楽しみのひとつです。イベント期間中に登場する、ワンピース関連のスペシャルメニューも少しだけ紹介しましょう。▼「麦わらの一味の宴レストラン」で宴!ガッツリ系の食事メニューを楽しめるのは「麦わらの一味の宴レストラン」。「ルフィのもりもり! 肉盛りプレート」(2400円)や「ロビンの華麗なフィッシュサンドプレート」(2200円)といった食事メニューや「ナミのキラキラみかんパフェ」(950円)などのデザートメニューもあります。ルフィとゾロの2種がある「樽マグカップ」(1400円)で乾杯!▼フードカートメニューも充実フードカートで販売しているワンピース関連メニューも魅力的です。「ゾロの抹茶チュリトス」(750円)と「サンジのプロヴァンス風 ポークリブ 〜トマト&ハーブ〜」(900円)のほか、チョッパー、ロビン、サンジのひんやり冷たいメニューもありますよ。ワンピースのグッズはいつも注目度高め。おしゃれなものが多いんです。これはいい、と思ったおすすめグッズを紹介。購入は「ビバリーヒルズ・ギフト」などで。▼プレミアショーのためのマフラータオルなどプレミアショーで使いたい「マフラータオル」は2100円。ほかに「麦わら帽子」(4300円)、「Tシャツ」(4500円)など。いわゆる王道の定番商品はやっぱりGETしたいですね。▼ルフィの“ギア5”グッズをGETプレミアショーで活躍するルフィの“ギア5”をモチーフにしたグッズもいくつか登場。「スマートフォンポーチ」(3900円)のほか、「キーチェーン」(2000円)もおすすめ。▼夏にピッタリの蛍光トートバッグ黒×黄色の「トートバッグ」(3900円)は大きめで、中にたくさん入れられて、黄色い部分は蛍光になっています。使いやすそうでおすすめ。▼サンジからお姫様方へサンジから女性のみなさんに贈る、おしゃれなデザインのグッズがいっぱい。「ショルダーバッグ」(6900円)、「ヘアクリップ&ヘアゴム」(2500円)や「シャツ」(6700円)など。夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ずぶ濡れウォーター・パレードとワンピースのショーなど、2大イベントを堪能したいですね。暑さ対策を十分しながら素敵な1日を過ごしてください。■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33TEL:0570-20-0606(インフォメーションセンター)料金:1デイ・スタジオ・パス 大人8600円〜、4〜11歳5600円〜、3歳以下無料、65歳以上7700円〜 ※チケットはほかにも各種あり営業時間:日により異なる定休日:無休アクセス:JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅から徒歩3分※ここで紹介したメニュー・グッズなどの商品は、デザイン・価格・販売店舗など、予告なく変更したり品切れの場合があります。(c)2024 Pokémon. (c)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. / GAME FREAK inc.(c)Minions and all related elements and indicia TM & (c) 2023 Universal Studios. All rights reserved.TM and (c) 2024 Sesame Workshop(c)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーションTM & (c) Universal Studios. All rights reserved.(文:佐々木 隆(遊園地ガイド))