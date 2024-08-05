¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤¬¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ËÇã¼èOPÉÕ¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ø¡Ä°ïºà¤ÎÀ®Ä¹¸«¼é¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÇãÌá¾ò¹àÊÝ»ý¤ÇÉüµ¢Ç°Æ¬¤Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë(19)¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤Ï15ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ëÆþ¤ê¤·¤¿185Ñ¤Î¹¶·âÅªMF¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤È¶¦¤Ë¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥ê¥¨A¤ò¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿ºÍ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤ËÍí¤ßÂ³¤±¡¢32»î¹ç2¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÃæÈ×¤äÁ°Àþ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥é¥º¡¼¥ê¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥â¥ó¥Ä¥¡¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥¹¥¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤Ï100Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó1²¯5000Ëü±ß)¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÍ½þ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬Çã¤¤¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó54²¯6000Ëü±ß)¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ¤·¤Æ¾ÍèÅª¤ÊÉüµ¢¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤Ë2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢4000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó62²¯4000Ëü±ß)¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¾ò¹à¤ò·ÀÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤Ï15ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ëÆþ¤ê¤·¤¿185Ñ¤Î¹¶·âÅªMF¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤È¶¦¤Ë¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥ê¥¨A¤ò¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿ºÍ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤ËÍí¤ßÂ³¤±¡¢32»î¹ç2¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥¹¥¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤Ï100Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó1²¯5000Ëü±ß)¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÍ½þ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬Çã¤¤¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó54²¯6000Ëü±ß)¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ¤·¤Æ¾ÍèÅª¤ÊÉüµ¢¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤Ë2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢4000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó62²¯4000Ëü±ß)¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¾ò¹à¤ò·ÀÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£