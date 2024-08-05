ÅÚÃÏ¤ÎÇäÇã¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤ÎÉü¶½¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡Ä¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ÃÏÀÒÄ´ºº¡×¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÀÒÀ°È÷¼¼Ä¹¤Îµ×ÊÝ²í´²¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤äº£Ç¯7·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃÏÀÒ¤ÎÌó4³ä¤Ï150Ç¯Á°¤Î¤â¤Î!?
¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¡¢ÃÏÈÖ¡ÊÅÚÃÏ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÈÖ¹æ¡Ë¡¢ÃÏÌÜ¡ÊÅÚÃÏ¤ÎÍÑÅÓ¡Ë¡¢¶³¦µÚ¤ÓÌÌÀÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¬ÎÌ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏÀÒÊí¤ÈÃÏÀÒ¿Þ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÍÀÒ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤äº§°ù´Ø·¸¤Ê¤É¤Î¿ÈÊ¬´Ø·¸¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÀÒ¤ÏË¡Ì³¶É¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÅÐµÊí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡Ì³¶É¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·Á¾õ¤ò¼¨¤¹ÃÏ¿Þ¤ä¿ÞÌÌ¤ÎÌó4³ä¤Ï150Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÌÀ¼£»þÂå¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸½Âå¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤âÀµ³ÎÀ¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¡£ÅÐµÊí¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÂ¬ÎÌµ»½Ñ¤ÇÀµ³Î¤ËÂ¬ÎÌ¤¹¤ëÃÏÀÒÄ´ºº¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¡ÖÅÚÃÏ¤Î¼è°ú¡×
ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ä½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÎÓ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Çä¤ê¤¿¤¤ÅÚÃÏ¤òÂ¬ÎÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¤¬Àµ³ÎÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶áÎÙ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ³Î¤ÊÂç¤¤µ¤ä·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÌÌÀÑ¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÚÃÏ¤òÇä¤ë¤È¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½êÍ¼Ô¼«¤é¤¬Â¬ÎÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÃÏÀÒÄ´ºººÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤ËÀµ³Î¤ÊÂ¬ÎÌ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¶áÎÙ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅÚÃÏ¤Î¼è°ú¤¬¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¢¡ÖºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë¹×¸¥¡×
Âç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ»Ï©¤ä¾å²¼¿åÆ»¤Ê¤É¤ÎÉüµì¡¢½»Âð¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ÇËÜÍè¤ÎÅÚÃÏ¤Î°ÌÃÖ¤ä·Á¾õ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä´ºº¾ðÊó¤ò´ð¤ËÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤ä½êÍ¼Ô¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Éüµì¡¦Éü¶½ºî¶È¤Ë¿×Â®¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤ËÃÏÀÒÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤Ç¤Ï¡¢Éüµì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¿ô¥õ·î¡Á1Ç¯¶á¤¯¤â¤Îº¹¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È£¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÀ°È÷¡¦ºÆ³«È¯¤Î±ß³ê²½¡×
Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤ä»Ô³¹ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÍøÍÑ¤ä´ÉÍý¤Î´ðÁÃ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢½êÍ¼Ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¡Ö¤è¤ê¤è¤¤¿¹ÎÓ¤Î´ÉÍý¡×
¿¹ÎÓ¤ÏCO2¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤ê¡¢ÅÚº½¤¯¤º¤ì¤ÎËÉ»ß¡¢¥À¥à¤ä¾ô¿å´ï¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÖÈ²¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃÏÀÒÄ´ºººÑ¤ß¤Î¿¹ÎÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÏÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏÀÒÄ´ºº¤ò±ß³ê¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Ï1951Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ìº£Ç¯¤Ç73Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÅÚ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÎÉ¬Í×À¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¿Í¡¹¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤é¤º¡¢¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤
¡¦¶³¦¤ËÀÜ¤¹¤ëÅÚÃÏ½êÍ¼ÔÁÐÊý¤ÎÎ©²ñ¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´ºº¤ËÂ¿¤¯¤ÎÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÃÏÀÒÄ´ºº¤ÎÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡§»Ô¶èÄ®Â¼Åù¤¬¡¢Ä´ºº¤ËÀèÎ©¤Á½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
2¡§ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤ÎÎ©²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¶³¦¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â¬ÎÌ¤ò¼Â»Ü
3¡§2¤ò¤â¤È¤ËÀµ³Î¤ÊÃÏ¿Þ¤òºî¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤òÂ¬Äê
4¡§ºîÀ®¤·¤¿ÃÏÀÒÊí¤ÈÃÏÀÒ¿Þ¤Î°Æ¤òÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤¬³ÎÇ§
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÃÏÀÒÊí¤ÈÃÏÀÒ¿Þ¤ÏË¡Ì³¶É¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ë½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½»Ì±¤«¤é¸½ÃÏÄ´ºº¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ä´ºº¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏË¡Î§¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î±ß³ê²½¡¢¿×Â®²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤«¤é½êÍ¼Ô¤¬½êºßÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÎÇ§¤òÆÀ¤º¤Ë¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¡¢±óÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾ì¹ç¤ä»³ÎÓ¤Ê¤É¸±¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ÞÌÌ¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ¶³¦¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÅÚÃÏ¶³¦¤Î¤ß¤Ê¤·³ÎÇ§À©ÅÙ¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤â¡¢ÀâÌÀ²ñ¤äÎ©²ñ¤¤¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ¤ËÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¡¢º£²ó¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ØÉ®³¦°Æ¡Ê¢¨¡Ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢20Æü´Ö¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë°Õ¸«¤Î¿½½Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É®³¦°Æ¡Ä½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î°ÌÃÖ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ò¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤â¤Î
ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÏÅÚÃÏ¤ÎÇäÇã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²Éüµì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÀÒÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Ê¬¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤¬ÃÏÀÒÄ´ºººÑ¤ß¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÀÒÄ´ººWeb¥µ¥¤¥È http://www.chiseki.go.jp/¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¡ÈÃÏÀÒÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤Í¡É¤È½ñ¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ÊÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¡Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢¿ù±º¤Ï¡ÈÅÚÃÏ¶³¦¤Î¤ß¤Ê¤·³ÎÇ§À©ÅÙ¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡ª¡É¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
8·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11383
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯8·î12Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ÃÏÀÒÄ´ºº¡×¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÀÒÀ°È÷¼¼Ä¹¤Îµ×ÊÝ²í´²¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤äº£Ç¯7·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢µ×ÊÝ²í´²¤µ¤ó¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
¢¡ÃÏÀÒ¤ÎÌó4³ä¤Ï150Ç¯Á°¤Î¤â¤Î!?
¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¡¢ÃÏÈÖ¡ÊÅÚÃÏ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÈÖ¹æ¡Ë¡¢ÃÏÌÜ¡ÊÅÚÃÏ¤ÎÍÑÅÓ¡Ë¡¢¶³¦µÚ¤ÓÌÌÀÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¬ÎÌ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏÀÒÊí¤ÈÃÏÀÒ¿Þ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÍÀÒ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤äº§°ù´Ø·¸¤Ê¤É¤Î¿ÈÊ¬´Ø·¸¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÀÒ¤ÏË¡Ì³¶É¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÅÐµÊí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡Ì³¶É¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·Á¾õ¤ò¼¨¤¹ÃÏ¿Þ¤ä¿ÞÌÌ¤ÎÌó4³ä¤Ï150Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÌÀ¼£»þÂå¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸½Âå¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤âÀµ³ÎÀ¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¡£ÅÐµÊí¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÂ¬ÎÌµ»½Ñ¤ÇÀµ³Î¤ËÂ¬ÎÌ¤¹¤ëÃÏÀÒÄ´ºº¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¡ÖÅÚÃÏ¤Î¼è°ú¡×
ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ä½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÎÓ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Çä¤ê¤¿¤¤ÅÚÃÏ¤òÂ¬ÎÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¤¬Àµ³ÎÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶áÎÙ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ³Î¤ÊÂç¤¤µ¤ä·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÌÌÀÑ¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÚÃÏ¤òÇä¤ë¤È¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½êÍ¼Ô¼«¤é¤¬Â¬ÎÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÃÏÀÒÄ´ºººÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤ËÀµ³Î¤ÊÂ¬ÎÌ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¶áÎÙ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅÚÃÏ¤Î¼è°ú¤¬¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¢¡ÖºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë¹×¸¥¡×
Âç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ»Ï©¤ä¾å²¼¿åÆ»¤Ê¤É¤ÎÉüµì¡¢½»Âð¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ÇËÜÍè¤ÎÅÚÃÏ¤Î°ÌÃÖ¤ä·Á¾õ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä´ºº¾ðÊó¤ò´ð¤ËÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤ä½êÍ¼Ô¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Éüµì¡¦Éü¶½ºî¶È¤Ë¿×Â®¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤ËÃÏÀÒÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤Ç¤Ï¡¢Éüµì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¿ô¥õ·î¡Á1Ç¯¶á¤¯¤â¤Îº¹¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È£¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÀ°È÷¡¦ºÆ³«È¯¤Î±ß³ê²½¡×
Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤ä»Ô³¹ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÍøÍÑ¤ä´ÉÍý¤Î´ðÁÃ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢½êÍ¼Ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¡Ö¤è¤ê¤è¤¤¿¹ÎÓ¤Î´ÉÍý¡×
¿¹ÎÓ¤ÏCO2¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤ê¡¢ÅÚº½¤¯¤º¤ì¤ÎËÉ»ß¡¢¥À¥à¤ä¾ô¿å´ï¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÖÈ²¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃÏÀÒÄ´ºººÑ¤ß¤Î¿¹ÎÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÏÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏÀÒÄ´ºº¤ò±ß³ê¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Ï1951Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ìº£Ç¯¤Ç73Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÅÚ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÎÉ¬Í×À¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¿Í¡¹¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤é¤º¡¢¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤
¡¦¶³¦¤ËÀÜ¤¹¤ëÅÚÃÏ½êÍ¼ÔÁÐÊý¤ÎÎ©²ñ¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´ºº¤ËÂ¿¤¯¤ÎÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
ÃÏÀÒÄ´ºº¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÃÏÀÒÄ´ºº¤ÎÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡§»Ô¶èÄ®Â¼Åù¤¬¡¢Ä´ºº¤ËÀèÎ©¤Á½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
2¡§ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤ÎÎ©²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¶³¦¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â¬ÎÌ¤ò¼Â»Ü
3¡§2¤ò¤â¤È¤ËÀµ³Î¤ÊÃÏ¿Þ¤òºî¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤òÂ¬Äê
4¡§ºîÀ®¤·¤¿ÃÏÀÒÊí¤ÈÃÏÀÒ¿Þ¤Î°Æ¤òÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤¬³ÎÇ§
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÃÏÀÒÊí¤ÈÃÏÀÒ¿Þ¤ÏË¡Ì³¶É¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ë½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½»Ì±¤«¤é¸½ÃÏÄ´ºº¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ä´ºº¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏË¡Î§¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃÏÀÒÄ´ºº¤Î±ß³ê²½¡¢¿×Â®²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤«¤é½êÍ¼Ô¤¬½êºßÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÎÇ§¤òÆÀ¤º¤Ë¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¡¢±óÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾ì¹ç¤ä»³ÎÓ¤Ê¤É¸±¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ÞÌÌ¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ¶³¦¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÅÚÃÏ¶³¦¤Î¤ß¤Ê¤·³ÎÇ§À©ÅÙ¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤â¡¢ÀâÌÀ²ñ¤äÎ©²ñ¤¤¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ¤ËÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¡¢º£²ó¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ØÉ®³¦°Æ¡Ê¢¨¡Ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢20Æü´Ö¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë°Õ¸«¤Î¿½½Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É®³¦°Æ¡Ä½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î°ÌÃÖ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ò¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤â¤Î
ÃÏÀÒÄ´ºº¤ÏÅÚÃÏ¤ÎÇäÇã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²Éüµì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÀÒÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Ê¬¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤¬ÃÏÀÒÄ´ºººÑ¤ß¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃÏÀÒÄ´ººWeb¥µ¥¤¥È http://www.chiseki.go.jp/¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡ÖÃÏÀÒÄ´ºº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¡ÈÃÏÀÒÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤Í¡É¤È½ñ¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ÊÃÏÀÒÄ´ºº¤¬¡Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢¿ù±º¤Ï¡ÈÅÚÃÏ¶³¦¤Î¤ß¤Ê¤·³ÎÇ§À©ÅÙ¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡ª¡É¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ
----------------------------------------------------
8·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11383
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯8·î12Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/