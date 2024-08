東京・国立代々木第一体育館にて行われる夏の恒例イベント<EBiDAN THE LIVE>前にEBiDAN新人グループによる新イベント<プチエビ 〜プチっとEBiDAN THE LIVE〜>が開催。先輩グループからトークゲストとして出演することと、そのメンバー詳細が発表された。全3公演あるうち、15日の1部にはM!LKの曽野と原因は自分にある。の武藤。2部に(ONE N’ ONLYのTETTAとREI、BUDDiiSのSEIYAとFUMIYA。16日には超特急のリョウガ、ユーキ、アロハが登場と、各日程、バラエティに富んだグループメンバーの出演が決定。EBiDAN新人グループとどのようなトークセッションが行われるかは、イベントの新しい見どころだ。

ライブ・イベント情報







<プチエビ〜プチっとEBiDAN THE LIVE〜>特設サイト:https://ebidan.jp/puchiebi/▼キュンキュンスクールデイ2024年8月15日(木)東京都 国立代々木競技場 第二体育館OPEN 13:00 / START 14:00<出演者>ICEx / Lienel / EBiDAN NEXT(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・沖縄)龍宮城(シューティングアクト)トークゲスト:曽野舜太(M!LK) 、武藤潤(原因は自分にある。)▼ワイワイスクールデイ2024年8月15日(木)東京都 国立代々木競技場 第二体育館OPEN 17:00 / START 18:00<出演者>ICEx / Lienel / EBiDAN NEXT(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・沖縄)龍宮城(シューティングアクト)トークゲスト:TETTA・REI (ONE N’ ONLY)、SEIYA・FUMIYA(BUDDiiS)▼ギラギラスクールデイ2024年8月16日(金)東京都 国立代々木競技場 第二体育館OPEN 14:00 / START 15:00<出演者>ICEx / Lienel / EBiDAN NEXT(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・沖縄)ONE LOVE ONE HEART(シューティングアクト)トークゲスト:リョウガ・ユーキ・アロハ(超特急)