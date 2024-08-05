Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ8¶¯¿Ê½Ð¡¡ÁáÅÄ¡¦Ê¿Ìî¥Ú¥¢¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹µ¯ÍÑ
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡ËÂè11Æü¤Î5Æü¡¢Âîµå¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÏÂè2¥·¡¼¥É¤ÎÆüËÜ¡ÊÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ë¤¬3¡½0¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò²¼¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
½÷»ÒÃÄÂÎÀï½éÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ê¿ÌîÈþ±§=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡3¿Í¤º¤Ä¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÃÄÂÎÀï¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹4»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£3»î¹çÀè¼èÀ©¤À¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Äº¸¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤ÈÄ¥ËÜÈþ¤Î¥Ú¥¢¤¬Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤Ï½Ð¤º¡£
¡¡ÅÏÊÕÉð¹°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁáÅÄ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡ÊÁáÅÄ¡¢Ê¿Ìî¤Î¡Ë¥Ú¥¢¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£