ÀÅ²¬¸©¤¬JRÅì³¤¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¡íÂå½þÁ¼ÃÖ¡íµá¤á¤ë¡Ö±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï²óÉü¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡×¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤á¤°¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î´Ä¶µÄÏÀ
¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ËÈ¼¤Ê¤¦À¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤¬2024Ç¯8·î5Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢¡ÖÂå½þÁ¼ÃÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¸©¤¬JRÅì³¤¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê"Âå½þÁ¼ÃÖ"µá¤á¤ë¡Ö±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï²óÉü¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡×¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤á¤°¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î´Ä¶µÄÏÀ
¡ã¿¹µ®»Ö ÉûÃÎ»ö¡ä¡Ö¼«Á³´Ä¶¤Ï±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡£Âå½þÁ¼ÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤¢¤ë¡×
ÀÅ²¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¦Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÀ¸Êª¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¤¹¡£
8·î5Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢¸©¤ÏJRÅì³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤¬²óÈò¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÂå½þÁ¼ÃÖ¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ÇÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¼«Á³´Ä¶¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÂå½þÁ¼ÃÖ¤¬»ö¶È¼Ô¤ÎÀÕÌ³¤À¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢Âå½þÁ¼ÃÖ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä²óÈò¡¦Äã¸ºÁ¼ÃÖ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âå½þÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£°Ñ°÷¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤Â¦¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¸þÀ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
JRÅì³¤¤Ï¡¢º£¸åÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤äÂå½þÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¡Ö´ÉÍý¥Õ¥íー¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×,
³¤,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ë¡Í×