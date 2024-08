木村カエラが、9月25日にデビュー20周年記念EP『F(U)NTASY』をリリースする。

今作には『王様のブランチ』(TBS系)のテーマソング「ケセラセラ」、『私たち結婚しました5』(ABEMA)の主題歌「DAHLIA」、映画『九十歳。何がめでたい』の主題歌「チーズ」に加え、20周年のメモリアルソング「Twenty」を含む全5曲が収録されることが決定。あわせて、ジャケット写真も公開。20周年は虹をテーマにしていることから、ジャケット写真では木村の顔の様々な部分に虹のメイクが施され、ポップでカラフルな世界が広がるデザインとなっている。

また、初回限定盤にはデビュー20周年幕開けの記念日となる6月23日に行われたファンクラブ限定ライブ『KAELA presents CIRCLE K Thanks 2024 ~20th KICK OFF LIVE~』の1日を記録した貴重なオフショット映像『Documentary of 20th Anniversary Day 2024.06.23』を収録。完全生産限定盤には、スペシャルトートバッグが付属する。

さらに、10月26日に約12年ぶり4度目となる日本武道館でのワンマンライブ『KAELA presents GO! GO! KAELAND 2024 -20years anniversary-』の開催も決定している。

(文=リアルサウンド編集部)