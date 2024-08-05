8·î9Æü³«ËëOMF¡¡¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¤òÌ³¤á¤ë²ß·¤Î¤É¤«¤µ¤ó¡ÖÁ´¤Æ¤ò¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤ë¡×°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
8·î9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëOMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¡¦¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÁ°¤Ë5Æü¡¢¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¤òÌ³¤á¤ë²ß·¤Î¤É¤«¤µ¤ó¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¤òÌ³¤á¤ë²ß·¤Î¤É¤«¤µ¤ó¡£º£Ç¯2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áí´ÆÆÄ¤Î¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤¬À¸Á°»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢£¸·î10Æü¡¢11Æü¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤È25Æü¤Î¥ª¥Ú¥é¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯2024Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò¾®ß·À¬¼¤¤ËÊû¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥Èー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ï¤¿¤·¤â¶¯¤¯»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò±éÁÕ¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¡¦¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï£¸·î9Æü¤«¤é£¹·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç17Æü¤Ë¤Ï¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£