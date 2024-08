CL予選プレーオフの組み合わせ決定…荻原拓也に3回戦突破の場合、町田浩樹＆川村拓夢が参戦予定

2024-25シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)予選プレーオフの抽選会が5日に実施された。大幅にフォーマットが刷新された新シーズンのCL。そのリーグフェイズへの参加を懸けた戦いはすでにスタートしており、現在は予選3回戦の組み合わせが決まっており、今月6日、7日に1stレグ、13日に2ndレグが行われる。その予選3回戦勝者と今ラウンドから参戦する4チームで争われるプレーオフの組み合わせが決定した。

例年通り、この予選ではUEFAカントリーランキング上位のリーグ上位クラブで争われるリーグパス、UEFAカントリーランキングで中位以下の各国リーグ王者で争われるチャンピオンズパスに分かれての戦いとなる。リーグパスでは町田浩樹の所属するユニオン・サン=ジロワーズは3回戦でスラビア・プラハを破った場合、リールvsフェネルバフチェの勝者とプレーオフを戦う。川村拓夢(負傷離脱中)の所属するレッドブル・ザルツブルクは3回戦でトゥベンテを破った場合、ディナモ・キーウvsレンジャーズの勝者と対戦する。チャンピオンズパスでは荻原拓也の所属するディナモ・ザグレブがカラバフvsルドゴレツの勝者と対戦することになる。なお、プレーオフの勝者はリーグフェイズに進み、敗者はいずれもヨーロッパリーグのリーグフェーズに進むことになる。1stレグは20日、21日に、2ndレグは同27日、28日に行われる予定だ。今回決定したCL予選プレーオフの対戦カードは以下の通り。◆リーグパス【3回戦】スラビア・プラハ(チェコ) [Match 1] サン=ジロワーズ(ベルギー)リール(フランス) [Match 2] フェネルバフチェ(トルコ)ディナモ・キーウ(ウクライナ) [Match 3] レンジャーズ(スコットランド)レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) [Match 4] トゥベンテ(オランダ)【プレーオフ】[Match 2の勝者] vs [Match 1の勝者][Match 3の勝者] vs [Match 4の勝者]◆チャンピオンズパス【3回戦】カラバフ(アゼルバイジャン) [Match 1] ルドゴレツ(ブルガリア)スロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア) [Match 2] アポエル(キプロス)スパルタ・プラハ(チェコ) [Match 3] FCSB(ルーマニア)マルメ(スウェーデン) [Match 4] PAOK(ギリシャ)ミッティラン(デンマーク) [Match 5] フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) [Match 6] ボデ/グリムト(ノルウェー)【プレーオフ】ヤング・ボーイズ(スイス) vs ガラタサライ(トルコ)ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs [Match 1の勝者][Match 5の勝者] vs [Match 2の勝者][Match 6の勝者] vs ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)[Match 4の勝者] vs [Match 3の勝者]