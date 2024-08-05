¡ã±§³ÀÈþÎ¤¤Î¤È¤¤á¤¯¥·¥Í¥Þ¡ä ´ê¤¤¤ò¡¢Æü¾ï¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀïÁè¤ÎÈá·à¤òÉÁ¤¯2ËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á
8·î¡¢²Æ¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿½ªÀï¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½ªÀï¤«¤é79Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿À¤Âå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÀïÁè¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ¤½¤Î·Ð¸³¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¹¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â¡¢Ä¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏË´¤ÁÄÉã¤«¤é¤À¤±¡£½ªÀï»þ¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÃË»Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¼å¤¤Êì¤äÄïËå¤Î¤¿¤á¥ê¥ä¥«¡¼¤ò°ú¤¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀ¸¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢ÈþÎ¤¤âÀ¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¤Í¡£¡×¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÄÉã¤Î¡¢²º¤ä¤«¤ËÎí¤·¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ç¡¢Ì¤¤À¤Ë¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡£»ä¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é°¦Ãå¤â¤¢¤ë¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¡£
ÀïÁè¤Ï¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î´ê¤¤¤ò¡¢Æü¾ï¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡¢¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ô°æ¤ËÀ¸¤¤ëÌ¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£"ÀïÁè"¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏÂ³¤¤Ê¤ó¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤¿
¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î(¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î)ÊÒ¶ù¤Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ä¤¢¤Ê¤¿¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ÎÆü¾ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀïÁè¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1944Ç¯¤Î¹Åç¡¢¹¾ÇÈ¤Ë½»¤Þ¤¦18ºÐ¤Î¤¹¤º¤Ï´é¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É×¤Î¸µ¤Ø¤È²Ç¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¸Î¶¿¤«¤é20¥¥íÎ¥¤ì¤¿¸â¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¥¤¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÄ®¤Ø¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀïÁè¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¿©ÎÈÆñ¤ä¶õ½±¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×¤ËÌó30Ê¬¡¢¿·¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Ä¹¼ÜÈÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¡£¤¹¤º¤È¾®¸È¤¿¤ë·Â»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¤¹¤º¤ÈÍ·³Ô¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ø¤È¾ÇÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤ê¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤º¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ü¤±¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤È¡¢µÅ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤À¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡¢¶ìÆù¤Îºö¤Î¡ÖÆï¸øÈÓ¡×¡£¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸³è¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤â¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤¹¤º¤Î»Ñ¤ÏÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«±ï±ó¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÀï»þ²¼¤Î¤¢¤Îº¢¡¢"ÀïÁè"¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢À¿¼Â¤ËÀ¸³è¤ò±Ä¤à»ä¤¿¤Á¤ÈÃÏÂ³¤¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£Àï¾ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¸â¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤È¿¯¿©¤·¤Æ¤¯¤ë»à¤Î¹á¤ê¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò½±¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤Ê±¿Ì¿¤¬¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£
¢£ÀïÁè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÈ¿Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
Æ±¤¸»þÂå¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î(¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î)ÊÒ¶ù¤Ë¡×¤Ê¤é¡¢Åìµþ¤Ë½»¤Þ¤¦Ê¸²½Åª¤Ç¥Ï¥¤¥½¤Ê²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö±Ç²è¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡×¤À¡£
¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁÅªÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ÖÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¡£ËÁÆ¬¤«¤é³§¤¬¤è¤¯ÃÎ¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤¢¤Î¿Í¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤À¡×¤È¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¾®³Ø¹»¤òÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¥È¥â¥¨³Ø±à¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥â¥¨³Ø±à¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ï°î¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¡¢¡Ö·¯¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¤¤¤¤¤³¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£¤«¤¯¤·¤Æ¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³Ø¹»¡¢¥È¥â¥¨³Ø±à¤Ç¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¼ë¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ËË¤«¤éíþ¤ëÀ¸Ì¿´¶¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ËÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤²ó¤ë¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Èà½÷¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¶õÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡£¤½¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥°¥Ã¤È¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¡¢²¿¤è¤ê¼«Í³¤Ê¥È¥â¥¨³Ø±à¤ÎÆü¡¹¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËâÁ¤·¤¯¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍÎÉ÷¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤à¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Éã¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ê¤É¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊË¤«¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀïÁè¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¤È¼ÁÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ªÊÛÅö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¿©»ö¤Î²Î¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤ËÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¿ÆÀÚ¤À¤Ã¤¿±Ø°÷¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½÷À¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¸¤¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀïÁè¤¬Æü¾ï¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤â¤Ï¤ä¥Û¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤ò»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤ëÈ¿Àï¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤«¤éÀïÁè¤Î²Ð¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¿¯¹¶¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈóÆ»¤Ê¹Ô¤¤¤ËÂÐ¤·À¤³¦¤¬£Î£Ï¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Å¯³Ø¤Ï¡¢Ê¸²½¤Ï¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤ò¤Ê¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÀäË¾¤·¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î(¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î)ÊÒ¶ù¤Ë¡×¤ä¡Ö±Ç²è¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÎÏ¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£º£¤â¤³¤ÎÀ¤¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¹¤º¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ê¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯½÷¤Î¸ÄÀ¤¬¡¢ÀïÁè¤ÎÌ¾¤Î¸µ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸½¼Â¤ò¤É¤¦¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ë¤Ê¤É¤Ç¤¤è¤¦¤«¡£µö¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤è¤¦¤«¡£
Ê¸¡á±§³ÀÈþÎ¤
±§³ÀÈþÎ¤¡ü1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯3·î¤ËTBS¤òÂà¼Ò¡¢4·î¤è¤ê¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢CM¤Î¤Û¤«¡¢¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î(¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î)ÊÒ¶ù¤Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯8·î10Æü(ÅÚ)14:00¡Á
±Ç²è¡ÖÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯8·î10Æü(ÅÚ)20:00¡Á¡¢18Æü(Æü)12:45¡Á¡¢28Æü(¿å)17:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§WOWOW¥·¥Í¥Þ
±Ç²è¡ÖÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯8·î11Æü(Æü)11:00¡Á¡¢15Æü(ÌÚ)18:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§WOWOW¥×¥é¥¤¥à
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹