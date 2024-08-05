ºë¶ÌÅìÉô¤Ç7·ï¡ÈÉÔ¿³²Ð¡ÉÁê¼¡¤°¡¡Ï¢Â³Êü²Ð¤«¡¡¡Ö¸¼´Ø³«¤±¤¿¤é²ÐÃì¤¬¡Ä¡×
ºë¶Ì¸©ÅìÉô¤Ç8·î1Æü¤«¤é¡¢7·ï¤Î²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Ï¢Â³Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ºë¶Ì¤Çµ¿¤ï¤ì¤ë¡ÈÏ¢Â³Êü²Ð¡É¡£²Ð»ö¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»Ô¤äÄ®¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÈ¾·ÂÌó3.5¥¥í¤Î·÷Æâ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È1·ïÌÜ¤Ï8·î1Æü¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬1·ïÌÜ¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£²È¤È¼Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºë¶Ì¡¦µ×´î»Ô¤Ç¡¢½»Âð1Åï¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Á´¾Æ¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤«¤é3Æü¤¿¤Ã¤¿8·î4Æü¡£¼þÊÕ¤Ç5·ï¡¢¡ÈÉÔ¿³¤Ê²Ð»ö¡É¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢4Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡£
µ¼Ô
¡Ö¤Þ¤À¾¯¤·¾Ç¤²¤¿¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²³Àî»Ô¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¡¢3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¡¢2¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¡¢²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£½»¿Í1¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤é²Ð»ö¡×
¤µ¤é¤Ë30Ê¬¸å¤Î4Æü¸áÁ°2»þº¢¡¢ÊÌ¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊªÃÖ¤¬Á´¾Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¸¼´Ø³«¤±¤¿¤é²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ü¡¼¥ó¡ª¤ÈÇËÎö¤¹¤ë²»¡£Â¾¤Ç¤â¡Ê²Ð»ö¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢30Ê¬°Ê¾å¡Ê¾ÃËÉ¤¬¡ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ìó2»þ´Ö¤Ç3·ï¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
À×·Á¤â¤Ê¤¯Êø¤ì¤¿·úÊª¡£
µ¼Ô
¡Ö¤½¤Î²£¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ë¼Ö¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬¤É¤ì¤â¾Æ¤±¤ÆÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
5·ïÌÜ¡¢4Æü¸áÁ°4»þº¢¤Ë²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍýÍÆ¼¼¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤ÁÊÂ¤Ö·úÊª¤Î2³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ä
2³¬¤Î½»¿Í
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿²¤Æ¤¿¤«¤é¡ØÂ¨Æ¨¤²¤í¡¢²Ð»ö¤À¤«¤éÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù¡£²ÆµÙ¤ß¤Ç¡Ê»Ò¶¡¤ÈÂ¹¤¬¡ËÍè¤Æ¤¿¡£²Ð»ö¤Ë¤¢¤¤¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£²ù¤·¤¤¡Ä¡×
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¡Ä
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö³°½Ð¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¤â¿¿¤Ã¹õ¤Î±ì¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤Ê¤ËÎ¾Êý¤Ç¡ª¡©¡Ù¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
ÍýÍÆ¼¼¤Ë¤Û¤É¶á¤¤½»Âð¤Ç¤â¡¢²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö·ë¹½Âç¤¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡ªÇËÎö²»Ê¹¤³¤¨¤Æ¡£¡Ê¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ë¸å¤í¤éÊÕ¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤ËÅÅÏÃ¡×
½»Âð1Åï¤È¼Ö3Âæ¤¬Á´¾Æ¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¿¼¤¯¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡£»Ò¶¡¤âµ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÉÝ¤¯¤Æµã¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´ÇÛ¡×
·Ù²üÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¡¢µ×´î»Ô¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤ä¼Ö¤Ê¤É¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Ï¢Â³Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£