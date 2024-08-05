Ê¿ÌîÈþ±§¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹ÁÈ¤ó¤ÀÉé½ý¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ø»×¤¤¤ä¤ê¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¡¡ÆüËÜ3¡½0¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ê5Æü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤¬1²óÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò²¼¤·¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¯³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô¡á¤ÈÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè2¥²¡¼¥à¤³¤½Ã¥¤ï¤ì¤¿¤¬3¡½1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ï¡ÖºÇ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£2¿Í¤ËÍê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤Çº¸¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ï¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÊ¿Ìî¤Ï¡Ö»ä¤â¡Ê¸ÞÎØ¤Ç¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÊÁáÅÄ¤Ï¡Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀï°ìÀï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ÊÉé½ý¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¡Ë¿´ÇÛ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤ê»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê»ä¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÉáÃÊÄÌ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤ÏºÇÇ¯¾¯16ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·3¡½0¡£Âè3»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÊ¿Ìî¤¬½Ð¤Æ¤³¤Á¤é¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ï¶ä¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ¤ÏÆ¼¡¢21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤Ï¶ä¤ÎÆüËÜ¡£4Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë¶¯¹ë¤ÎÃæ¹ñ¤òÂÇÇË¤·¤ÆÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£