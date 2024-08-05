»³¸ý¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï51±ß°ú¤¾å¤²¤Î979±ß¤Ø¡¡°ú¤¾å¤²³Û¡¦°ú¤¾å¤²Î¨¶¦¤Ë2002Ç¯ÅÙ°Ê¹ßºÇÂç
»³¸ý¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¿»³¸ýÏ«Æ¯¶É¤Î¿³µÄ²ñ¤Ï»þµë¤ò51±ß°ú¤¾å¤²979±ß¤È¤¹¤ëÅú¿½¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ýÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï¸©Æâ¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ä·Ð±ÄÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¡¢Í¼±¼Ô¤Ê¤É¤¬¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤ËºÇÄã¸Â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄÂ¶â¤Ç¸½ºß¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Ï»þµë928±ß¤Ç¤¹¡£
5Æü¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÏÊª²Á¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¡¢»þµë¤ò51±ß°ú¤¾å¤²979±ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦»³¸ýÏ«Æ¯¶É¤ÎÍ§½»¹°°ìÏº¶ÉÄ¹¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤¾å¤²³Û¡¢°ú¤¾å¤²Î¨¶¦¤Ë2002Ç¯ÅÙ°Ê¹ßºÇÂç¤Ç¤¹¡£
¡Ê»³¸ýÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¡¦¾®ÎÓÍ§Â§²ñÄ¹¡Ë¡Ö¡Ê»ÈÍÑ¼Ô¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍø³²¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤¢¤ë¡£ºÇÂç¸Â¤Î¿³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
»³¸ý¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï10·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£