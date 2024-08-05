Èª¹Ó¤é¤·¤¿ÆàÎÉ¤Î¼¯¡¢ÆÃÊÌºôÆâ¤Ç¤Î¡Ö½ªÀ¸»ôÍÜ¡×¤ä¤á¤Æ¡Ö°ì»þ¼ýÍÆ¡×¤Ø
¡¡¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¡ÖÆàÎÉ¤Î¼¯¡×¤Î¤¦¤Á¡¢Èª¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç°ìÉô¤Î¼¯¤¬ÆàÎÉ¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌºô¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç»ôÍÜ¤·¤Æ¤¤¿½¾Íè¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢°ì»þ¼ýÍÆ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬5Æü¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯9·î¡¢ÆÃÊÌºô¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÌÓ¤¬È´¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¼¯
¡¡Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸©¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¼¯±ñ¡Ê¤í¤¯¤¨¤ó¡Ë¤Î¤¢¤êÊýÅù¸¡Æ¤Éô²ñ¡×¡£
¡¡Èª¤ò¹Ó¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¼¯¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÆàÎÉ¤Î¼¯°¦¸î²ñ¡×¤¬Êá³Í¤·¡¢Æ±²ñ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¼¯±ñ¡×¤ÎÆÃÊÌºô¤Ç½ªÀ¸»ôÍÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢300Æ¬µ¬ÌÏ¤Î»ô°é¤¬¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢²áÌ©¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ê¼ýÍÆ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö°ì»þ¼ýÍÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éô²ñ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤ÇÊü¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡¢°Â³Ú»à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¼¾å¶½Àµ»á¤Ï¡Öº£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ýÍÆ¤Î´ü´Ö¤ä¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÆ¬¿ô¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö²áÌ©¾õÂÖ¡×¤È¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢°¦¸î²ñ¤¬²áµî3Ç¯´Ö¤ËÊá³Í¡¦¼ýÍÆ¤·¤¿¼¯¤ÎÌó7³ä¤¬ÅìÂç»ûËÌÂ¦¤ÎÆàÎÉ»ÔÀî¾åÄ®¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¡Æ¤°Ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¼¯¤òÀ¸¤±Êá¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö´Ë¾×ÃÏ¶è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶î½ü¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ä®¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷¤ÎÅÏÊÕ¿°ì¡¦ÆàÎÉ¶µ°éÂç¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼ÂÂÖÇÄ°®¤Ê¤·¤ËÀè¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±Ä®¤Ç¼¯¤ÎÈï³²¤òËÉ¤°ºô¤ÎÀßÃÖ¤¬½½Ê¬¤«¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Û¤É¤³¤¹¤³¤È¤ÇÆÃÊÌºô¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¼¯¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤«¡¢°Ñ°÷¤¬º£¸å¡¢Àî¾åÄ®¤Î¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê´ùÈþÎë¡Ë