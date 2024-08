ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。8月3日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(8月3日(土)付)を発表しました。

初登場! 同曲は6月25日(火)に配信リリースされた今年2曲目となる新曲で、TBS系スポーツ2024テーマ曲に起用されています。また7月26日(金)から同曲のエディット・バージョンが、全国のラジオ局でオンエアされています。初登場! 7月19日(金)配信リリースのデジタルシングルで、テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第7期 第2クールのオープニングテーマに起用されています。ランキング圏外から再登場! 9月13日(金)から、2023年12月〜2024年3月に開催されたファンクラブ会員限定ツアーを映画化した「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」が全国の映画館で上映されます。先週と変わらず第7位。菅田さんは、9月4日(水)、5日(木)に大阪・大阪城ホール、15日(日)、16日(月・祝)に東京・国立代々木競技場 第一体育館でライブ「菅田将暉 LIVE 2024 ”SPIN”」の開催が決定しています。先週16位から10ランクアップ↑ 7月24日(水)には、同曲も収録されているメジャーサードアルバム『Rejoice』がリリースされました。4週連続でTOP10入り! いま注目を集めている3人組バンドで、8月4日(日)には野外フェス「ROCK IN JAPAN FES. 2024」に出演しました。初登場! 7月17日(水)にリリースされたメジャーデビューシングル。昨年4月にインディーズでリリースした楽曲「ランデヴー」は、ストリーミング総再生数2億回を突破しています。初登場!「NHKスポーツテーマ2024」として書き下ろされた新曲で、7月26日(金)に配信リリースされました。先週と変わらず第2位! 同曲が主題歌の映画「キングダム 大将軍の帰還」は、公開から約3週間で興行収入50億円を突破しました!そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! 同曲が主題歌のドラマ「海のはじまり」(フジテレビ系)は、5週連続でX(旧Twitter)の世界トレンド1位を獲得しています。――番組ではほかにも、ゲストパートにハンブレッダーズのムツムロ アキラさん(Vo.&Gt.)、ukicasterさん(Gt.)が登場。7月17日(水)リリースの配信シングル「⚡️(ビリビリ)」のお話などを伺いました。

ジョージ・ウィリアムズ、ukicasterさん、ムツムロ アキラさん、安田レイ



