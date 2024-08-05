½»ÂðÁ´¾Æ84ºÐ½÷À»àË´¡¡½Ð²ÐÅö»þ¤Ï¶á¤¯¤ÇÍë¤¬Ï¢Â³È¯À¸¡¡²Ð»ö¤Î¸¶°øÄ´¤Ù¤ë
£´ÆüÍ¼Êý¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Ç½»Âð¤Ê¤É¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à84ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£´Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡£¾¾ËÜ»ÔÃÞËà¤Î½»Âð¤Ï½Ð²ÐÄ¾¸å¡¢±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
5Æü¸áÁ°3»þÁ°¡¢ºÆ¤Ó±ê¤¬½»Âð¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÄÃ²Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£µÆü¸áÁ°6»þÈ¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£
£´Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¾¾ËÜ»ÔÃÞËà¤Ç¡Ö½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤Ë¤Ï3¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ84ºÐ¤Î±óÆ£¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤¬Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¾¾ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î2¿Í¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½Ð²ÐÅö»þ¤Ï¶á¤¯¤ÇÍë¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£