½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷

½©ÅÄ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò£¹£µ£±±ß¤È¤¹¤ëÅú¿½¤¬½©ÅÄÏ«Æ¯¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­¾å¤²Éý¤Ï£µ£°±ß¤òÄ¶¤¨£²£°£°£²Ç¯°Ê¹ßºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½©ÅÄÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï¡¢£±£°·î£±Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëºÇÄãÄÂ¶â³Û¤Î¿³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤ÈÏ«Æ¯¼ÔÂ¦¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø±×°Ñ°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þµë£¸£¹£·±ß¤«¤é£µ£´±ß°ú¤­¾å¤²¤Æ£¹£µ£±±ß¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££³¿Í¤¬ÂàÀÊ¤·ºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì»¿À®£¹¿Í¡¢È¿ÂÐ£²¿Í¤Î»¿À®Â¿¿ô¤ÇÏ«Æ¯¶É¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤¬¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÄÂ¶â¤ÎÃÏ°è´Ö³Êº¹¤ò¸º¤é¤·Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Ãæ±û¤Î¿³µÄ²ñ¤¬ÌÜ°Â¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿Á´¹ñ°ìÎ§£µ£°±ß¤ò¾å²ó¤ë£µ£´±ß¤Î°ú¤­¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­¾å¤²³Û¤ÏÄÂ¶â¤¬»þµë´¹»»¤µ¤ì¤¿£²£°£°£²Ç¯°Ê¹ßºÇÂç¤Ç¤¹¡£