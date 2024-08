映画『デッドプール&ウルヴァリン』が常識はずれの大ヒットを続けている。8月2~4日の北米週末ランキングでは、前週に続いてNo.1の座をキープ。3日間の興行収入は9700万ドルで、公開から10日間の興収成績は3億9557万ドルとなった。

2度目の週末興収として、9700万ドルという数字は『バービー』(2023年)を抜いて歴代第8位。マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)史上5番目の成績となった。前週からの下落率はマイナス54.1%で、これはスーパーヒーロー映画としては異例の結果。マーベル・DCを問わず、コミック原作映画は公開直後にファンが集中する傾向にあり、2週目にマイナス60%以上の下落を示すことも少なくない。

もちろん『デッドプール&ウルヴァリン』もサプライズ要素が多い映画であり、同様の傾向となる可能性は高かった。しかしライアン・レイノルズ演じるデッドプール&ヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンの人気と、批評家・観客の高評価がジンクスを破ったのだろう。今後、北米興収は5億ドルを突破するものと予測されている。

海外興収は4億2850万ドルで、全世界累計興収は8億2407万ドル。早くも10億ドルの大台突破は確実となった。すでに本作は、北米興収・世界興収ともに『デッドプール』(2016年)と『デッドプール2』(2018年)を超えてシリーズ最高のヒット作となっている。

R指定映画として、本作は北米でメル・ギブソン監督作品『パッション』の3億7078万ドルを超えて歴代興収記録を更新。世界興収の歴代記録は『ジョーカー』(2019年)の10億7895万ドルが保持し、『オッペンハイマー』(2023年)の9億7529万ドルがこれに続くが、これらも向こう1~2週間で抜き去る見込みだ。『ジョーカー』の続編映画『ジョーカー:フォ・リ・アドゥ』も今年10月公開だが、『デッドプール&ウルヴァリン』という強敵を相手にどこまで戦えるか?

なお、今夏のディズニー作品は『インサイド・ヘッド2』も同様の大ヒットを記録しており、北米興収6億2686万ドル、世界興収15億5506万ドルで、ともにアニメーション映画の歴代記録を更新。『デッドプール&ウルヴァリン』と『インサイド・ヘッド2』のブーストを受け、ディズニーは今年初めて世界興収30億ドルを突破したスタジオとなっている。

週末ランキングの第2位は『ツイスターズ』で、3日間の興行収入は2265万ドル。前週比はマイナス35.3%と粘り強く、北米興収2億ドル突破が近づいている。第4位『怪盗グルーとミニオン超変身』も公開5週目で北米興収3億ドルを超えた。

これら大作映画のヒットを受け、2024年7月は、『バービー』と『オッペンハイマー』が成功した2023年7月以来、1年ぶりに北米月間興収が10億ドルを超えた月となった。それでも上半期の停滞ぶりを挽回できてはおらず、年間興収は前年比83.5%(同時期比)。前年のストライキの影響は下半期も続くとみられるだけに、業界全体の状況はいまだ明るいとは言いにくい。

そのほか今週は、M・ナイト・シャマラン監督の最新作『Trap(原題)』が第3位に初登場。ジョシュ・ハートネット演じる連続殺人鬼が、娘とともにコンサートに参加して警察の追跡を逃れようと企むスリラーだ。週末3日間の興行収入は1560万ドルで事前の予測通り。シャマランの前2作『ノック 週末の訪問者』(2023年)と『オールド』(2021年)と同等の滑り出しでもあり、製作費3000万ドルの回収には相応の客足を維持しなければならない。Rotten Tomatoesでは批評家スコア49%・観客スコア64%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「C+」評価と、やや口コミ効果には不安が残る。

Trap | Official Trailer 映画製作のために自己出資を続けてきたシャマランは、本作でもそのインディペンデント精神を継続。ただし、配給は『ヴィジット』(2015年)から『ノック 週末の訪問者』までの5本を担当してきたユニバーサル・ピクチャーズから、『レディ・イン・ザ・ウォーター』(2006年)以来のワーナー・ブラザースに移った。日本公開は未定。

HAROLD AND THE PURPLE CRAYON - Official Trailer 第6位に初登場した『Harold and the Purple Crayon(原題)』は、クロケット・ジョンソンの絵本『はろるどとむらさきのくれよん』を、『シャザム!』シリーズのザッカリー・リーヴァイ主演で実写化したファンタジーコメディ。ソニー・ピクチャーズとしては、『シング・フォー・ミー、ライル』(2022年)に続く児童向け作品の映画化だ。

もっとも週末興収は600万ドルとふるわず、『インサイド・ヘッド2』と『怪盗グルーのミニオン超変身』から注目を奪うことはできなかった。製作費は4000万ドルなので、劇場公開での黒字化は難しい。希望があるとすれば、Rotten Tomatoesの批評家スコアは27%と散々な数字なのに対し、観客スコアは92%と高いこと。CinemaScoreでも「A-」評価と一般観客の支持は高いため、口コミでどこまで数字を伸ばせるか。こちらも日本公開は未定。

北米映画興行ランキング(8月2日~8月4日)1.『デッドプール&ウルヴァリン』(→前週1位)9700万ドル(-54.1%)/4230館(+20館)/累計3億9557万ドル/2週/ディズニー

2.『ツイスターズ』(→前週2位)2265万ドル(-35.3%)/4009館(-161館)/累計1億9558万ドル/2週/ユニバーサル

3.『Trap(原題)』(初登場)1560万ドル/3181館/累計1560万ドル/1週/ワーナー

4.『怪盗グルーのミニオン超変身』(↓前週3位)1125万ドル(-22.9%)/3376館(-234館)/累計3億1397万ドル/5週/ユニバーサル

5.『インサイド・ヘッド2』(↓前週4位)670万ドル(-22.3%)/2615館(-535館)/累計6億2686万ドル/8週/ディズニー

6.『Harold and the Purple Crayon(原題)』(初登場)600万ドル/3325館/累計600万ドル/1週/ソニー

7.『Longlegs(原題)』(↓前週5位)413万ドル(-38.9%)/2150館(-580館)/累計6694万ドル/4週/NEON

8.『The Firing Squad(原題)』160万ドル/702館/累計160万ドル/1週/Atlas Distribution Company

9.『クワイエット・プレイス:DAY 1』(↓前週6位)140万ドル(-55.2%)/1039館(-893館)/累計1億3740万ドル/6週/パラマウント

10.『バッドボーイズ RIDE OR DIE』(↓前週7位)60万ドル(-54.9%)/437館(-569館)/累計1億9291万ドル/9週/ソニー

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2024年8月5日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

