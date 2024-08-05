²¬¿µÇ·½õ¡¢¼ïÌÜÊÌÊ¿¹ÔËÀ¤ÇÆ¼¡¡º£Âç²ñ»°¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡ËÂè11Æü¤Î5Æü¡¢ÂÎÁà¤ÎÃË»Ò¼ïÌÜÊÌÊ¿¹ÔËÀ¤Ç¡¢²¬¿µÇ·½õ¡Ê20¡Ë=ÆÁ½§²ñ=¤¬15¡¦300ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¤È¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Î¶â¤ËÂ³¤¯¡¢»°¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎÁà¡¦²¬¿µÇ·½õ¤òÊÑ¤¨¤¿ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡¡¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕÆÀ¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ó¤ÀÄºÅÀ
¡¡2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³»Ô½Ð¿È¡£ÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤ËµÕ¾å¤¬¤ê¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢4ºÐ¤ÇÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹â¹»¤«¤é¤Ï¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ÎÆÁ½§²ñ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¡£22Ç¯4·î¤Ë±¦¤Ò¤¶¤ËÁ´¼£8¥«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÉüµ¢¡£º£Ç¯5·î¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëNHKÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡6¼ïÌÜ¤È¤âËþÊ×¤Ê¤¯ÅÀ¿ô¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤ò°ìÈÖ¤ÎÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÏÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢¼ïÌÜÊÌÊ¿¹ÔËÀ¤Î3´§¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£