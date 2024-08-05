TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î½µËö¡£¸¼´Ø¸ý¡¢Î¾ÄÅ¹Á¤Ç¤Ï´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤¬º´ÅÏ¤ÎÆÃ»º¤òÇÛ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ªº´ÅÏ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×

8·î4Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤ÎÎ¾ÄÅ¹Á¤Ç¤ÏÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤ä´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ò½Ð·Þ¤¨¡¢º´ÅÏ»º¤ÎµíÆý¤Ê¤É¤òÇÛ¤ê¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¡£

ÅÐÏ¿¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÎãÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ2³ä¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ò´Ñ¸÷µÒ¡Ó
¡Ö¤¹¤´¤¤´¿·Þ¤Ç¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Çº´ÅÏ¶â»³¤È¤¿¤é¤¤½®¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡×

¡Ò»Ò¤É¤â¡Ó
¡Ö¤Ü¤³¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¡ÊÆ»Í·¤Î³ä¸Í¡Ë¤¬¤³¤ì¡¢¤Þ¤¸¤¸¤ã¤ó¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡×

¡Òº´ÅÏ»Ô¡¡ÅÏÊÕÎµ¸Þ»ÔÄ¹¡Ó
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¿´ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢´Ñ¸÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï½©°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×

°ìÊý¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ï¡¢¸òÄÌÌÖ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¾èµÒ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£