ÌÔ½ëÂ³¤¯¡ÄÏ¢Æü¤Î½ë¤µ¤Ç¤ªÈè¤ì¥âー¥É ¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤Ë¤®¤ï¤¦ 20¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÈÂÁ÷ ¡¡Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤ò
¡Ö³°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´À¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å1»þ¤ò²á¤®¤¿JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç¤¹¡£½ë¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ºÇ¹âµ¤²¹¤¬¡Ö33.8ÅÙ¡×¤È5Æü¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî»Ô¡£
±ØÁ°¤òÊâ¤¯¿Í¤Ï¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤Ë¾¯¤·Èè¤ìµ¤Ì£¤ÎÍÍ»Ò¡£
»ÔÌ±¤Ï
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÏ¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×
¡Ö½ë¤¯¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
JRÄ¹Ìî±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë±Ø¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µíÆý¤ÈËõÃã¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þー¤¹¡×
µÒ¤Ï
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×
»ûß·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÏ¢Æü½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥¸¥§¥éー¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÇä¤ê¾å¤²¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡ÖÈÓÅÄ»ÔÆî¿®Ç»¡×¤Ç36.2ÅÙ¡Ö¾åÅÄ¡×¤Ç36ÅÙ¡Ö°ËÆá¡×¤Ç35ÅÙ¤È¸©Æâ3¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢10Âå¤«¤é90Âå¤ÎÃË½÷20¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢£¶ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤êÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£