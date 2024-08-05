¡ÖÃÏ¿Ì³Ø¤ÈËÉºÒ²Ê³Ø¤ÎºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡× ¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»Ê¬ÉÛ¤äÄÅÇÈ¹â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±ÀìÌç²È²ñ¹ç»ÏÆ°
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¿ÌÅÙÊ¬ÉÛ¤äÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È²ñ¹ç¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¤ç¤¦¡Ê5Æü¡Ë¡¢½é²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò¤ª¤è¤½70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ±ûËÉºÒ²ñµÄ¤ÏºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü3000¿Í¡¢·ÐºÑÈï³²¤Ï¤ª¤è¤½95Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¹¤ëÈï³²ÁÛÄê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈï³²ÁÛÄê¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð²á¤·¡¢Èï³²ÁÛÄê¤Ë¤â¤È¤Å¤¯ËÉºÒ·×²è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¶ÛµÞÂÐºö¿ä¿Ê´ðËÜ·×²è¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é9Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤äËÉºÒ·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤òµîÇ¯12·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎÀìÌç²È¤é¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤Ç¡¢Èï³²ÁÛÄê¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¿ÌÅÙÊ¬ÉÛ¤äÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òºÇ¿·¤Î¼êË¡¤Ç¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¥â¥Ç¥ë¡¦Èï³²ÁÛÄê¼êË¡¸¡Æ¤²ñ¡¡Ê¿ÅÄÄ¾ºÂÄ¹
¡Öº£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.6¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÎÆâÎ¦Éô¼þÊÕ¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬1Ç¯¤Ë1²ó¤°¤é¤¤µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì¤¬¼óÅÔ·÷¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì³Ø¤ÎºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ÈËÉºÒ²Ê³Ø¤ÎºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¹ç¸å¡¢ºÂÄ¹¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯´Ö¤Ç¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿·Á¤ÇÉ¾²Á¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°Ñ°÷¤«¤é¤ÏÄ¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡Æ¤²ñ¤Ïº£¸å¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¡¢½©¤´¤í¡¢Èï³²ÁÛÄê¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£