³°Ì³¾Ê¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î´í¸±¾ðÊó¤ò¥ì¥Ù¥ë4¡áÂàÈò´«¹ð¤Ë°ú¤¾å¤²¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¼õ¤±
ÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÁ´ÅÚ¤Î´í¸±¾ðÊó¤òºÇ¤â¹â¤¤¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢7·î30Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î´´Éô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¹¶·â¤Î±þ½·¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÊóÉü¤òÌÀ¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÅì¤ò¤á¤°¤ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÁ´ÅÚ¤Î´í¸±¥ì¥Ù¥ë¤òºÇ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡ÖÂàÈò´«¹ð¡×¤È¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¾¦ÍÑÊØ¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¤Ï¸½ºß¤ª¤è¤½60¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬Âç»È´Û¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂàÈò¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£