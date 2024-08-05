ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Î³ÙÀÚ·ÌÃ«¤Ç¤Ï¡¢ÎÃ¤òµá¤á¤Æ²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¤è¤½2¥­¥í¤Î°ìËç´ä¤¬Â³¤¯³ÙÀÚ·ÌÃ«¡£²Æ¤ÏÌÚ±¢¤¬ÎÃ¤·¤¯¡¢À¶Î®¤ÎÃæ¤ÇÂôÊâ¤­¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

³ÙÀÚ·ÌÃ«

²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤ÏËèÇ¯4Ëü¿Í¤Û¤É¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Îä¤¿¤¤¿å¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÎÃ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÎÃ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×
¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×

³ÙÀÚ·ÌÃ«

³ÙÀÚ·ÌÃ«¤Ï¡¢ËèÇ¯5·î¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Ðー¥Ù¥­¥åー¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£