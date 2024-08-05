木村カエラ、デビュー20周年記念EP『F(U)NTASY』を9/25リリース
木村カエラが、デビュー20周年を記念して9月25日(水)にEP『F(U)NTASY』をリリースする。
『F(U)NTASY』には、TBS系『王様のブランチ』テーマソングである「ケセラセラ」、ABEMAオリジナル恋愛番組『私たち結婚しました 5』主題歌「DAHLIA」、映画『九十歳。何がめでたい』主題歌である「チーズ」に加え、20周年のメモリアルソング「Twenty」を含む、全5曲が収録される。
初回限定盤には、デビュー20周年幕開けの記念日となる6月23日に行われたファンクラブ限定ライブ＜KAELA presents CIRCLE K Thanks 2024 ~20th KICK OFF LIVE~＞の1日を記録した貴重なオフショット映像『Documentary of 20th Anniversary Day 2024.06.23』を収録。完全生産限定盤には、スペシャルトートバッグが付属する。
リリース情報
初回限定盤 (CD+Blu-ray)
通常盤 (CD)
発売日：2024年9月25日（水）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A024475/241.html
完全生産限定盤 (CD+GOODS) 5,940円(税込)
初回限定盤 (CD+Blu-ray) 3,850円(税込)
通常盤 (CD) 2,200円(税込)
■CD (全形態共通) ＊曲順未定
・ケセラセラ (TBS系「王様のブランチ」テーマソング)
・DAHLIA (ABEMAオリジナル恋愛番組「私たち結婚しました 5」主題歌)
・チーズ (映画「九十歳。何がめでたい」主題歌)
・Twenty
を含む、全5曲収録
■スペシャルトートバッグ (完全生産限定盤に付属)
■Blu-ray (初回限定盤に付属)
・Documentary of 20th Anniversary Day 2024.06.23
ライブ・イベント情報
公演日：2024年10月26日(土)
会場：日本武道館
開場：17:00 開演：18:00
▼チケット情報・詳細はこちら
https://kaela-web.com/gogokaeland2024/
関連リンク◆木村カエラ20周年特設サイト
◆木村カエラ オフィシャルサイト