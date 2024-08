木村カエラが、デビュー20周年を記念して9月25日(水)にEP『F(U)NTASY』をリリースする。『F(U)NTASY』には、TBS系『王様のブランチ』テーマソングである「ケセラセラ」、ABEMAオリジナル恋愛番組『私たち結婚しました 5』主題歌「DAHLIA」、映画『九十歳。何がめでたい』主題歌である「チーズ」に加え、20周年のメモリアルソング「Twenty」を含む、全5曲が収録される。

リリース情報

『F(U)NTASY』



初回限定盤 (CD+Blu-ray) 初回限定盤 (CD+Blu-ray)



通常盤 (CD) 通常盤 (CD)

発売日:2024年9月25日(水)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A024475/241.html

完全生産限定盤 (CD+GOODS) 5,940円(税込)

初回限定盤 (CD+Blu-ray) 3,850円(税込)

通常盤 (CD) 2,200円(税込)

■CD (全形態共通) *曲順未定

・ケセラセラ (TBS系「王様のブランチ」テーマソング)

・DAHLIA (ABEMAオリジナル恋愛番組「私たち結婚しました 5」主題歌)

・チーズ (映画「九十歳。何がめでたい」主題歌)

・Twenty

を含む、全5曲収録

■スペシャルトートバッグ (完全生産限定盤に付属)

■Blu-ray (初回限定盤に付属)

・Documentary of 20th Anniversary Day 2024.06.23

ライブ・イベント情報

<KAELA presents GO! GO! KAELAND 2024 -20years anniversary->

公演日:2024年10月26日(土)

会場:日本武道館

開場:17:00 開演:18:00

▼チケット情報・詳細はこちら

https://kaela-web.com/gogokaeland2024/

◆木村カエラ オフィシャルサイト

ジャケットは虹をテーマにしており、ジャケット写真ではカエラの顔の様々な部分に虹のメイクが施され、POPでカラフルな世界が広がるデザインとなっている。初回限定盤には、デビュー20周年幕開けの記念日となる6月23日に行われたファンクラブ限定ライブ<KAELA presents CIRCLE K Thanks 2024 ~20th KICK OFF LIVE~>の1日を記録した貴重なオフショット映像『Documentary of 20th Anniversary Day 2024.06.23』を収録。完全生産限定盤には、スペシャルトートバッグが付属する。