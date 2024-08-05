³êÀî»Ô¤È¼Í¿å»Ô¤Ç¹âÎð½÷À»àË´Áê¼¡¤°¡¡Ç®Ãæ¾É¤Î²ÄÇ½À
ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¤Î»àË´¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£4Æü¡¢³êÀî»Ô¤ÎÈª¤È¼Í¿å»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È³êÀî»Ô»ûÄ®¤ÎÈª¤Ç¤Ï4Æü¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î±üÂ¼¥è¥·¥¤¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±üÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ª¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤±¤¬¤äÃå°á¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤Æ»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤¡¢»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4ÆüÄ«¤Ë¼Í¿å»Ô»Ô°æ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂçÌÚ¤¢¤¤³¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢3Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å3»þ¤´¤í¤Î´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÇ®Ãæ¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢3Æü¤È4Æü¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£