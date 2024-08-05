¥Ü¥Ã¥Á¥ãÆüËÜÂåÉ½¤ËÆ£°æÍ§Î¤»ÒÁª¼ê¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
8·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ü¥Ã¥Á¥ãÆüËÜÂåÉ½¤ËµûÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£°æÍ§Î¤»ÒÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æÍ§Î¤»ÒÁª¼ê¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Ü¥Ã¥Á¥ãÃÄÂÎ¤Ç¥ê¥ªÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Î¤ß¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£°æÁª¼ê¤Ï¡Ö4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ØÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£