「桃鉄ワールド」が今なら20%オフ!!KONAMI「サマーセール Part.2」開催中！

KONAMIでは、ニンテンドーeショップにて、「桃太郎電鉄ワールド 〜地球は希望でまわってる!〜」(以下、『桃鉄ワールド』)のダウンロード版を 20%オフで購入できるセールを8月18日(日)23:59まで開催中だ。

「桃鉄ワールド」は、シリーズ初の球体マップで再現された地球を舞台に、世界各地を巡って物件を買い集め、 総資産ナンバーワンを目指すすごろくゲーム。世界の地名や名産品のほか、国・地域の旗の情報も充実しているので※、 “世界”に注目が集まる今年の夏は、本作をプレーして国旗博士を目指ざそう!

※駅やランドマークの詳しい情報が見れる「虫メガネで解説」機能や、「旗の解説」機能を搭載

そのほか、KONAMI「サマーセール Part.2」では、「ときめきメモリアル Girl‘s Side 1st Love for Nintendo Switch」 「ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season for Nintendo Switch」「ときめきメモリアル Girl‘s Side 3rd Story for Nintendo Switch」が初セールで20%オフ、「ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart」のゲーム本編と全てのダウンロードコンテンツは50%オフに。 さらに「スーパーボンバーマン R 2」等、さまざまなゲームのダウンロード版がお求めやすい価格になっている。

