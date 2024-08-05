KADOKAWA¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Ìó25Ëü·ï¤ÈÈ¯É½¡¡¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ê¤ÉÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«
¡¡½ÐÈÇÂç¼ê¤ÎKADOKAWA¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤êÏ³±Ì¡Ê¤í¤¦¤¨¤¤¡Ë¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬25Ëü·ïÍ¾¤ê¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡KADOKAWA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥É¥ï¥ó¥´¡×¤Î½¾¶È°÷¤ä°ìÉô¤Î¼è°úÀè¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëNÃæÅùÉô¡¦N¹âÅù³Ø¹»¡¦S¹âÅù³Ø¹»¤Îºß¹»À¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¡¢¡Ö³ÑÀî¥É¥ï¥ó¥´³Ø±à¡×¤Î°ìÉô½¾¶È°÷¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÏ³±Ì·ï¿ô¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ25Ëü4241·ï¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î·ÐÏ©µÚ¤ÓÊýË¡¤ÏÉÔÌÀ¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤¬ÀàÅð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤äÆ¿Ì¾¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ø¤Î°¼Á¤Ê¾ðÊó³È»¶¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï963·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢KADOKAWA¤Ïºï½üÍ×ÀÁ¤äÈ¯¿®¼Ô¤Î¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò³«»Ï¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò5Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡KADOKAWA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥É¥ï¥ó¥´¡×¤Î½¾¶È°÷¤ä°ìÉô¤Î¼è°úÀè¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëNÃæÅùÉô¡¦N¹âÅù³Ø¹»¡¦S¹âÅù³Ø¹»¤Îºß¹»À¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¡¢¡Ö³ÑÀî¥É¥ï¥ó¥´³Ø±à¡×¤Î°ìÉô½¾¶È°÷¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÏ³±Ì·ï¿ô¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ25Ëü4241·ï¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤äÆ¿Ì¾¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ø¤Î°¼Á¤Ê¾ðÊó³È»¶¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï963·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢KADOKAWA¤Ïºï½üÍ×ÀÁ¤äÈ¯¿®¼Ô¤Î¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò³«»Ï¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò5Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£