°ÜÀÒ¶â¤Ïº£²Æ¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºÇ¹â³Û¤«¡££µÇ¯·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³ÆþÃÄ¤¬ÉÃÆÉ¤ß¡ª
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ÆþÃÄ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤¬¸½ÃÏ£¸·î£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ýÆ¬¤Ç¹ç°Õ¡£Àµ¼°¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢£µÇ¯·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Îº£²ÆºÇ¹â³Û¤Ç¤¢¤ë4000Ëü¥æ¡¼¥í¡×
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ç²ÄÎù¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²Ú¡ªÌ¾¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¡ÈWAGs¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡£¸·î£µÆüÃæ¤Ë¤âÀµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±¿Æ°ÎÌ¤òÍî¤È¤µ¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎMF¤Ï¡¢¼Á¤ÈÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£µ¥´¡¼¥ë¡¦£·¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤»¤ëÂ¨ÀïÎÏ¡£¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤â¼çÌòµé¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡¡°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤¬¸½ÃÏ£¸·î£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ýÆ¬¤Ç¹ç°Õ¡£Àµ¼°¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢£µÇ¯·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Îº£²ÆºÇ¹â³Û¤Ç¤¢¤ë4000Ëü¥æ¡¼¥í¡×
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ç²ÄÎù¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²Ú¡ªÌ¾¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¡ÈWAGs¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡£¸·î£µÆüÃæ¤Ë¤âÀµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±¿Æ°ÎÌ¤òÍî¤È¤µ¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎMF¤Ï¡¢¼Á¤ÈÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£µ¥´¡¼¥ë¡¦£·¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤»¤ëÂ¨ÀïÎÏ¡£¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤â¼çÌòµé¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô