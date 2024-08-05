¡ÚÆÈ¼«¡Û¼«Å¾¼Ö¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤È¶á¤Å¤ÇÛÃ£Ãæ¤Î¼ÖÁÀ¤¤¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Î½Ö´Ö¡Ö¤«¤Ê¤ê¥à¥«¤Ä¤¯¡×°ì½Ö¤Ç¤«¤Ð¤óÅð¤ßÆ¨Áö¡ÄÈï³²Ìó2Ëü±ß¡¡Àîºê»Ô
Ê¿Æü¤ÎÄ«¡¢¼Ö¤Ç½Ð¶Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢Â¾¿Í¤Î¼Ö¤«¤éÊ¿Á³¤È¤«¤Ð¤ó¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤È¡¢Ää¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¤Á¤é¤Ã¤È¼ÖÆâ¤ò³ÎÇ§¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢½»Âð¤ÎÊ½¤ÎÏÆ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤òÁõ¤¤¼Ö¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó¡¢¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¼ÖÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤¬¥¹¥ë¡¼¡£
ÊÕ¤ê¤ò·Ù²ü¤·ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î30ÉÃ¸å¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤¢¤È¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÁë¤«¤éÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤â»ý¤Á¼ç¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤Ð¤ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡Ö»Å»öÍÑ¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡£2Ëü±ß¤Û¤É¡£»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£µ¤·Ú¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥É¥í¥Ü¡¼¡£¤«¤Ê¤ê¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ð¤ó¤Î»ý¤Á¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï30ÂåÈ¾¤Ð¡Á40Âå¸åÈ¾¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶ÚÆù¼Á¤ÎÂÎ·Ï¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£