◆ニキ×ヨンジュンのダンスチャレンジ動画が公開

【モデルプレス=2024/08/05】グローバルグループENHYPEN(エンハイプン)が8月4日、Instagramを更新。NI-KI(ニキ)とTOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)のYEONJUN(ヨンジュン)のダンスチャレンジ動画を公開した。同アカウントは、2024年7月12日にリリースされたENHYPENのアルバム「ROMANCE : UNTOLD」に収録された「Brought The Heat Back」に合わせ、ニキとヨンジュンがダンスを披露する動画を投稿した。

◆ニキ×ヨンジュンの動画に反響

2人はラフなデニム姿で登場し、握手を交わした後にパワフルでキレのあるダンスを公開。また、2人は以前にもENHYPENの「Sweet Venom」やTOMORROW X TOGETHERの「Déjà vu」「I'll See You There Tomorrow」などでダンスチャレンジを披露しており、今回も息の合ったパフォーマンスを見せている。この投稿には「ニキ×ヨンジュンは永遠に見てられる」「今回も最高すぎる」「このケミは定番化してほしい」「2人で踊ると相乗効果がすごい」「間違いない組み合わせ」「オタクの望みを叶えてくれてありがとう」「最強コンビ」「推しと推し」など、多くの反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】